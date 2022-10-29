Що буде з цінами на продукти: прогноз Нацбанку

Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали

Найближчими місяцями ціни на продукти в Україні зростатимуть високими темпами

Збільшення витрат, спричинене війною, та дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої. У найближчі місяці ціни зростатимуть високими темпами. Про це йдеться у звіті НБУ.

Зазначається, що ціни на продукти від початку війни здорожчали через дорогі енергоносії та ускладнену логістику. В Україні швидше дорожчали фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани. Через зменшення пропозиції, зокрема з тимчасово окупованих південних регіонів України, здорожчали овочі.

«Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали. Вагомими чинниками зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, що посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії», – йдеться у звіті.

Крім того, пришвидшилося зростання цін на соняшникову олію та продукти з неї. Здорожчали корми для тваринництва, зафіксувалося скороченням поголів’я – все це також спричинило зростання цін на продукцію тваринництва. Зокрема, вищими темпами дорожчало м’ясо, а також яйця.

Вищими темпами зростали і ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом здорожчання енергоносіїв та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор. Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, йдеться у звіті.

НБУ прогнозує, що наступного року продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, зокрема з південних областей України. Дезінфляційним чинником стане прогнозоване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

Раніше Нацбанк прогнозував, що до кінця 2022 року номінальна зарплата в Україні знизиться на 12-13%, тоді як реальна – майже на чверть.