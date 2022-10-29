Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Що буде з цінами на продукти: прогноз Нацбанку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що буде з цінами на продукти: прогноз Нацбанку
Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали
фото ілюстративне

Найближчими місяцями ціни на продукти в Україні зростатимуть високими темпами

Збільшення витрат, спричинене війною, та дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої. У найближчі місяці ціни зростатимуть високими темпами. Про це йдеться у звіті НБУ.

Зазначається, що ціни на продукти від початку війни здорожчали через дорогі енергоносії та ускладнену логістику. В Україні швидше дорожчали фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани. Через зменшення пропозиції, зокрема з тимчасово окупованих південних регіонів України, здорожчали овочі.

«Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали. Вагомими чинниками зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, що посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії», – йдеться у звіті.

Крім того, пришвидшилося зростання цін на соняшникову олію та продукти з неї. Здорожчали корми для тваринництва, зафіксувалося скороченням поголів’я – все це також спричинило зростання цін на продукцію тваринництва. Зокрема, вищими темпами дорожчало м’ясо, а також яйця.

Вищими темпами зростали і ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом здорожчання енергоносіїв та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор. Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, йдеться у звіті.

НБУ прогнозує, що наступного року продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, зокрема з південних областей України. Дезінфляційним чинником стане прогнозоване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

Раніше Нацбанк прогнозував, що до кінця 2022 року номінальна зарплата в Україні знизиться на 12-13%, тоді як реальна – майже на чверть.

Теги: продукти інфляція Нацбанк овочі ринок фрукти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз ситуація на ринку праці стабілізувалася, проте все ще залишається складною
Зарплати українців цьогоріч знизяться на чверть – Нацбанк
Вчора, 16:07
Долари на руки не віддадуть 
Нацбанк дозволив купувати долар із резервів по 36,6 грн. Але з умовами 
20 жовтня, 17:28
Гривні прогнозують знецінення 
Скільки коштуватиме долар у 2023 році: прогноз Нацбанку 
18 жовтня, 15:33

Особисті фінанси

Що буде з цінами на продукти: прогноз Нацбанку
Що буде з цінами на продукти: прогноз Нацбанку
Зарплати українців цьогоріч знизяться на чверть – Нацбанк
Зарплати українців цьогоріч знизяться на чверть – Нацбанк
У «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя»
У «Дії» розпочалось бета-тестування програми доступної іпотеки «єОселя»
Пора робити запаси: в Україні подешевшав найпопулярніший овоч
Пора робити запаси: в Україні подешевшав найпопулярніший овоч
В Україні може стати дефіцитним один із популярних видів хліба
В Україні може стати дефіцитним один із популярних видів хліба
Браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч (фото) 
Браковану українську гривню можна продати за 15 тисяч (фото) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
17K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
15K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
12K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
10K
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів
8492
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту