Ціни на гречку в Україні незабаром різко зміняться

Як тільки погода дозволить зібрати урожай, гречка знову стане доступною для кожного українця

Вже наприкінці жовтня вартість кілограмової пачки впаде із 70 ледь не до 50 грн/кг. Наразі ж зниження цін зупиняють погані погодні умови, що не дозволяють аграріям зібрати урожай. Про це повідомляє gsminfo.com.

Хорошу новину українцям повідомив Денис Марчук, заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради. Він зазначив, що через постійні дощі зайти в поле та зібрати необхідну для внутрішнього ринку кількість гречки просто неможливо. Тому і ціни наразі тримаються на досить високому рівні.

Одначе ситуація скоро покращиться. Цього року українським аграріям, всупереч труднощам, пов’язаним з війною, вдалося виростити близько 120 тис. тон гречки. По-перше, це значно більше ніж у минулому сезоні. По-друге, такої кількості цілком достатньо, щоб забезпечити потреби населення. Хоча варто врахувати й те, що чимало українців з початком війни виїхали за кордон. Відповідно внутрішнє споживання гречаної крупи в Україні суттєво скоротилося.

Марчук спрогнозував, що середня ціна на гречку в Україні наприкінці жовтня коливатиметься в межах 50 і 60 грн/кг. Разом з тим він попрохав українців не скупопувати гречку, як тільки вона здешевшає. Адже така поведінка покупців може стати приводом до спекуляцій гравців ринку і штучного підвищення цін.

Що ж стосується вартості інших споживчих товарів, в Україні також очікується стабілізація цін на яйця. Та це зовсім не означає, що вони здешевшають. Навіть навпаки, до актуальної ціни 40,90 грн за десяток незабаром додасться ще 10%. Після цього вартість курячих яєць, за прогнозами експертів, підвищуватися більше не буде.

В той же час в Україні продовжує дорожчати сало. Лише за останній місяць цей культовий для українців продукт додав у ціні 8 грн і тепер вартує майже 218 грн за кілограм.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за продуктами.