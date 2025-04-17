Як зміняться ціни на гречку нового урожаю? Прогноз міністра аграрної політики

За словами Коваля, об’єктивних чинників, щоб ціна на гречку відчутно змінилася немає

Глава Мінагрополітики: «Усі вірять у лотерейний білет: засіяти гречку й отримати на неї високу ціну»

В Україні немає дефіциту гречки, як і причин на те, що зернова культура нового урожаю зросте в ціні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля в інтервʼю «Укрінформу».

За словами міністра, як тільки один рік гречка була дорогою, наступного року вона зразу стає дешевою.

«Тому що всі вірять у лотерейний білет: засіяти гречку й отримати на неї високу ціну, хоча цей продукт дуже складний для вирощування», – пояснює він.

Як зазначає Коваль, Україна споживає в середньому 145 тис. тонн гречки, вирощуючи близько 175 тис. тонн

«Тобто у нас є навіть запас для експорту. І цього року бачимо, що ажіотажу з гречкою щодо засівання чи меншої кількості, чи більшої немає», – каже глава Мінагрополітики.

Водночас Коваль запевняє, об’єктивних чинників, щоб змінилася кардинально ціна наразі немає. «Тобто нема дефіциту складників, які впливатимуть на те, що гречка має бути дорогою», – додає чиновник.

Нагадаємо, із початку лютого яйця «просіли» в ціні майже до 5%, а у травні може відбутися зниження їх вартості.

Як повідомлялося, ціна на хліб в Україні менша, ніж у всіх інших європейських країнах. Однак тут відіграє сильну роль купівельна спроможність країн.

До слова, вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2025 році зафіксовано значне подорожчання набору продуктів – на 18,1%.