Міністр аграрної політики пояснив, чому в Україні дорогий хліб

Міністр: «1 євро 25 центів за кілограм хліба в нашій країні, – відчутна сума, а 2 євро 50 центів у Німеччині за хліб – уже легше, тому що купівельна спроможність інша»

Коваль: Треба працювати над декількома факторами: не тільки над зерном, яке є складником, а в цілому над економікою

Ціна на хліб в Україні менша, ніж у всіх інших європейських країнах. Однак тут відіграє сильну роль купівельна спроможність країн. Так заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтервʼю «Укрінформу», передає «Главком».

Коваль наголосив, що аграрна сфера – основа економіки України, але неправильно залишатися у статусі аграрної країни, потрібно йти до статусу аграрно-індустріальної.

«Тому що ціна на наш хліб менша, ніж у всіх наших сусідів, – маю на увазі європейські країни. Якщо порівняти ціни на хліб, то в абсолюті вона менша від 25% до у два рази», – наголосив посадовець.

На його думку, проблемою також є купівельна спроможність країн.

«Наприклад, 1 євро 25 центів заплатити за кілограм хліба в нашій країні, – це вже досить відчутна сума, а 2 євро 50 центів у Німеччині за хліб того самого розміру – уже легше, тому що купівельна спроможність інша», – пояснив міністр.

Коваль зауважив, що треба працювати над декількома факторами: не тільки над зерном, яке є складником, а в цілому над економікою.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати вартість продуктів, і ціни на хліб не стали винятком. Протягом 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі для UNIAN.

За його словами, найбільше до зростання вартості продуктів в цілому призвела інфляція, яка перевищила 12%. Він додає, що фактори, які впливали на вартість продуктів, зокрема, і на хліб торік, у 2025 році будуть схожими. Водночас Марчук зазначив, що ціни на борошно не є головним фактором формування вартості хліба.

До слова, голова наглядової ради фірмової мережі «Київхліб» Ярослав Федоренко відреагував на публікацію «Главкома» під назвою «Кіоски «Київхліб» недоторкані? Вибірковий демонтаж МАФів у Києві спровокував скандал (фото)». Він пояснив, чому в столиці масово демонтують кіоски, тоді як торговельні точки «Київхліба» залишаються на місці, а також відповів на питання щодо розташування кіосків на газонах.