У серпні в Україні подорожчали: гречка, рис та макарони

Ціни зросли на гречку, довгий та пропарений рис, а також макарони пір'я

Українські споживачі знову стикаються зі змінами цін на основні продукти харчування. Цього разу мова йде про популярні крупи, які є невід'ємною частиною раціону багатьох українців. За даними порталу «Мінфін», у серпні порівняно з липнем ціни на деякі крупи зросли, що може вплинути на сімейні бюджети.

Хоча зростання середньої ціни на гречку було незначним, з 28,27 грн/кг до 28,37 грн/кг, воно все ж таки свідчить про тенденцію до подорожчання цього продукту. Варто зазначити, що ціни на гречку можуть суттєво відрізнятися в різних торговельних мережах. Наприклад, у Метро її можна придбати за 24,90 грн/кг, а в «МегаМаркеті» – за 34,30 грн/кг.

Ситуація з рисом більш неоднозначна. Довгий рис подорожчав з 55,67 грн/кг до 56,00 грн/кг, а довгий пропарений рис значно зріс у ціні – з 64,79 грн/кг до 65,17 грн/кг. Це може бути пов'язано з різними факторами, такими як зміна світових цін на рис, коливання курсу валют або логістичні витрати.

Водночас, круглий рис трохи подешевшав – з 70,47 грн/кг до 69,00 грн/кг, що може бути пов'язано з більшою пропозицією цього виду рису на ринку.

Ціна на макарони пір'я також зросла з 30,80 грн/кг у липні до 33,06 грн/кг у серпні. Це може бути пов'язано зі зростанням вартості пшениці, з якої виробляють макарони, або з іншими факторами, що впливають на виробництво та логістику цього продукту.

Загалом, спостерігається тенденція до подорожчання гречки, довгого та пропареного рису, а також макаронів. Це може бути пов'язано з різними факторами, включаючи сезонність, зміни світових цін на сировину, коливання курсу валют та логістичні витрати. Споживачам варто бути уважними до цін та шукати вигідні пропозиції в різних торговельних мережах.

Нагадаємо, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин раніше прогнозувала, що в серпні ціни на гречку можуть, навпаки, знизитися. Проте як бачимо, цього не сталося.