Яйця стануть елітним продуктом? Міністр аграрної політики зробив прогноз щодо цін

Міністр: У лютому трохи більше ніж 700 млн яєць було випродуковано в Україні, наприкінці березня – понад 900 млн

Коваль: Зазвичай у травні відбувається зниження, а ситуативний попит зростає на період Великодніх свят

Із початку лютого яйця «просіли» в ціні майже до 5%, а у травні може відбутися зниження їх вартості. Таку заяву зробив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтервʼю «Укрінформу», передає «Главком».

Так, Коваль відповів на розмови українців про те, що вартість яєць зростає «постійно в геометричній прогресії» і може перетворитися «на елітний продукт».

«Як міністр, я дуже радий, що яєчна промисловість добре розвивається сьогодні. У лютому, наприклад, трохи більше ніж 700 млн яєць було випродуковано в Україні, наприкінці березня – понад 900 млн, тобто йде зростання продуктивності, – це великий плюс. Із початку лютого яйця «просіли» в ціні майже до 5%», – зауважив посадовець.

За його словами, зазвичай у травні відбувається зниження, а ситуативний попит зростає на період Великодніх свят.

«І тут важливо розуміти, що Україна самозабезпечена більшістю продуктів. Нам не вистачає лише унікальних продуктів на кшталт цитрусових чи овочів», – наголосив Коваль.

Міністр підкреслив, що Україна є комплементарною частиною, і продає те, чого не вистачає Євросоюзу. «Якщо в них сьогодні дефіцит яєць, – будь ласка, ось українські яйця, також інші продукти, де в них дефіцит. Ми фактично є складником єдиного ринку Європи вже сьогодні», – пояснив посадовець.

Коваль також додав, що це «викривлена реальність» вважати, що якби Україна експортувала менше товарів, то ціни були б меншими.

Раніше міністр аграрної політики заявив, що ціна на хліб в Україні менша, ніж у всіх інших європейських країнах. Однак тут відіграє сильну роль купівельна спроможність країн.

Нагадаємо, у супермаркетах Києва почали зростати ціни на яйця. Раніше прогнозувалося, що вартість цього популярного серед українців продукту через підвищення попиту зросте орієнтовно за два тижні до Великодня, але ціни пішли вверх трохи раніше. «Главком» пропонує огляд цін у популярних супермаркетах столиці.

Так, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив на початку лютого аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка.

До слова, у першому кварталі 2025 року Україна експортувала 496 млн курячих яєць, повідомляє «Главком» із посиланням на Союз птахівників України.

Обсяг експорту зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2024 року, однак це не спричинило дефіциту продукції на внутрішньому ринку. Як зазначають фахівці, навіть напередодні Великодня, коли традиційно спостерігається підвищений попит, споживачі можуть розраховувати на достатню кількість яєць за доступними цінами.