Вартість великоднього кошика б'є рекорди. Чи знизяться ціни після свята?

Вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни

Православний і католицький Великдень 2025 року настане 20 квітня. Востаннє християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року

Вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни. У 2025 році зафіксовано значне подорожчання набору продуктів – на 18,1%. Економіст Григорій Кукурудза повідомив, чи знизяться ціни на продукти після Великодня, інформує «Главком».

В ефірі телемарафону Кукурудза зазначив, що здорожчання набору продуктів великоднього кошика, не пов'язане з підвищеним попитом на ці продукти перед святом.

Він відповів, що українці не побачать зниження цін на продукти після Великодня. За його словами, можливо ціни знизяться тільки на деякі категорії товарів, до прикладу, сало та яйця можуть здешевшати в ціні.

А от ціни на м'ясну продукцію збережуться на нинішньому рівні.

Зауважимо, що у 2023 році вартість кошика зросла на 29,3% – до 1468 гривень. У 2024-му ціна піднялася до 1581 гривні (+7,7%), а у 2025 році знову зафіксовано значне подорожчання – на 18,1%.

До складу великоднього кошика входять: домашня паска (зокрема борошно, яйця, вершкове масло, молоко, цукор, дріжджі, родзинки), десяток яєць, по пів кілограма сала, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру, вершкового масла, свіжих та консервованих огірків, помідорів, а також кілограм курки, 0,25 кг хріну та пляшка українського вина.

До слова, комендантську годину у цьому році на Великдень у Києві не скорочуватимуть. Про це повідомили у КМДА.

«Режим комендантської години у зв’язку з Великодніми та іншими святковими й пам’ятними днями не змінюватимуть», – ідеться у відповіді відомства.

У 2025 році християнський світ разом відсвяткує знаменну подію. Уперше з 2017 року католики і православні відзначать Великдень в один і той самий день.

Так, православний і католицький Великдень 2025 року настане 20 квітня. Востаннє християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року.