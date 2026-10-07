Держпраці пояснило, хто платитиме за незаконне звільнення працівника

Працівник може вимагати компенсацію за час, коли через незаконне звільнення не працював

Якщо через незаконне звільнення працівнику довелося виплатити гроші, керівника можуть змусити компенсувати ці витрати підприємству

Службова особа, з вини якої працівника незаконно звільнили або перевели на іншу роботу, може нести матеріальну відповідальність за завдану підприємству шкоду. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Державну службу України з питань праці.

Коли керівник може відшкодувати збитки

Як пояснили у Держпраці, стаття 237 Кодексу законів про працю України передбачає матеріальну відповідальність службової особи, винної в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

Якщо через таке рішення підприємство, установа чи організація виплатили працівникові середній заробіток за час вимушеного прогулу або різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, суд може покласти обов'язок відшкодувати завдану шкоду на винну службову особу.

Тобто виплати незаконно звільненому працівникові можуть стати збитками для підприємства, які за певних умов доведеться компенсувати посадовцю, з вини якого сталося порушення.

Важлива умова – вина службової особи

Йдеться саме про випадки, коли незаконне звільнення або переведення пов'язане з діями винної службової особи.

За статтею 237 КЗпП обов'язок покрити шкоду покладається на службову особу у разі, якщо звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону. Також норма передбачає відповідальність, якщо роботодавець затримав виконання рішення суду про поновлення працівника на роботі.

Водночас питання про відшкодування шкоди вирішується судом.

Що може вимагати підприємство

Таким чином, якщо після незаконного звільнення працівника суд поновить його на роботі, підприємству доведеться виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу. За наявності передбачених законом підстав ці витрати можуть бути стягнуті з винної службової особи.

Норма також стосується ситуацій із незаконним переведенням працівника на нижчеоплачувану роботу – тоді йдеться про різницю в заробітку за відповідний період.

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