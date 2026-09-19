ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині

Росія зазнає втрат і не може зупинити просування

Українські військові продовжують просування на півночі Донецької області в межах операції «Вівальді». За останній тиждень Сили оборони зачистили та звільнили кілька населених пунктів. Їхні назви наразі не розголошують із міркувань безпеки. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко в ефірі «Суспільного».

За словами Горбатенка, бійці Третього армійського корпусу разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжують наступ у межах першого етапу операції «Вівальді». Окрім того, втрати окупантів – убитими, пораненими та полоненими – виявилися більшими, ніж очікувалося.

«Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено – це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом. Будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можемо розкривати та проговорювати. Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований. Намагається перекидати туди, на закриття прориву, підрозділи спеціального призначення, просто перемелюючи їх на «мʼясо», не досягаючи жодного успіху», – розповів Петро Горбатенко.

Він повідомив, що, окрім офіційно підтвердженого звільнення Середнього та зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової й Олександрівки, було проведено зачистку Рай-Олександрівки. Крім того, під контроль Сил оборони перейшли й інші населені пункти, але їхні назви наразі не розголошують із тактичних міркувань.

Військовий пояснив, що частину інформації поки вирішили не оприлюднювати, аби не розкривати противнику деталі операції та скористатися його помилками.

«Є й інші звільнені села, але поки не називаємо їх, оскільки не можемо дозволити противнику скористатися цією інформацією. Тож деякі деталі наразі маємо тримати в таємниці», – наголосив він.

Зачистку сіл проводили у координації із розвідкою, ударними підрозділами, аби ефективно знайти та знешкодити військових РФ.

Водночас спроби військ РФ контратакувати в районі Лиманського виступу не дають результату, а натомість призводять лише до збільшення втрат серед особового складу путінської армії. Окрім того, росіяни зазнають втрат піхоти через спроби командування приховати провали на Лиманському напрямку.

Водночас у районах Слов’янська та Краматорська російські підрозділи продовжують намагатися просуватися. Втім, за словами Горбатенка, українські військові нині працюють над стабілізацією ситуації та створенням умов для подальших активних дій.

Успішному проведенню наступальної операції на півночі Донецької області, за словами начальника штабу Третього армійського корпусу, передувала масштабна підготовка, а вже потім вже безпосередньо самі зіткнення.

«Це робота у нашому тилу та тилу противнику, робота із підпорядкованими підрозділами щодо нарощення їхніх спроможностей для ведення дій. Це – перший етап, попереду їх буде ще як мінімум три, а можливо і більше. Побачимо, як ми захопимося цим дійством. Симфонія буде тривати і ще попереду багато приємних сюрпризів», – розповів Горбатенко.

Раніше Третій армійський корпус 15 вересня заявив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. За даними військових, українські підрозділи зачистили близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських військ під час першого етапу операції. Зокрема, йдеться про понад 12 тис. знищених безпілотників та сотні одиниць техніки й артилерійських систем.

За задумом операції, українські сили мали не лише вибити російські підрозділи з окремих ділянок, а й порушити їхню логістику та послабити можливості для подальшого просування.

Під час першого сезону операції «Вівальді» підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу масово знищували російські безпілотники, позбавляючи окупантів можливості отримувати інформацію про ситуацію на полі бою.