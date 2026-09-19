Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині
Успішному проведенню наступальної операції на півночі Донецької області передувала масштабна підготовка
фото з відкритих джерел

Росія зазнає втрат і не може зупинити просування

Українські військові продовжують просування на півночі Донецької області в межах операції «Вівальді». За останній тиждень Сили оборони зачистили та звільнили кілька населених пунктів. Їхні назви наразі не розголошують із міркувань безпеки. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко в ефірі «Суспільного».

За словами Горбатенка, бійці Третього армійського корпусу разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжують наступ у межах першого етапу операції «Вівальді». Окрім того, втрати окупантів – убитими, пораненими та полоненими – виявилися більшими, ніж очікувалося.

«Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено – це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом. Будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можемо розкривати та проговорювати. Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований. Намагається перекидати туди, на закриття прориву, підрозділи спеціального призначення, просто перемелюючи їх на «мʼясо», не досягаючи жодного успіху», – розповів Петро Горбатенко.

Він повідомив, що, окрім офіційно підтвердженого звільнення Середнього та зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової й Олександрівки, було проведено зачистку Рай-Олександрівки. Крім того, під контроль Сил оборони перейшли й інші населені пункти, але їхні назви наразі не розголошують із тактичних міркувань.

Військовий пояснив, що частину інформації поки вирішили не оприлюднювати, аби не розкривати противнику деталі операції та скористатися його помилками.

«Є й інші звільнені села, але поки не називаємо їх, оскільки не можемо дозволити противнику скористатися цією інформацією. Тож деякі деталі наразі маємо тримати в таємниці», – наголосив він.

Зачистку сіл проводили у координації із розвідкою, ударними підрозділами, аби ефективно знайти та знешкодити військових РФ.

Водночас спроби військ РФ контратакувати в районі Лиманського виступу не дають результату, а натомість призводять лише до збільшення втрат серед особового складу путінської армії. Окрім того, росіяни зазнають втрат піхоти через спроби командування приховати провали на Лиманському напрямку.

Водночас у районах Слов’янська та Краматорська російські підрозділи продовжують намагатися просуватися. Втім, за словами Горбатенка, українські військові нині працюють над стабілізацією ситуації та створенням умов для подальших активних дій.

Успішному проведенню наступальної операції на півночі Донецької області, за словами начальника штабу Третього армійського корпусу, передувала масштабна підготовка, а вже потім вже безпосередньо самі зіткнення.

«Це робота у нашому тилу та тилу противнику, робота із підпорядкованими підрозділами щодо нарощення їхніх спроможностей для ведення дій. Це – перший етап, попереду їх буде ще як мінімум три, а можливо і більше. Побачимо, як ми захопимося цим дійством. Симфонія буде тривати і ще попереду багато приємних сюрпризів», – розповів Горбатенко.

Раніше Третій армійський корпус 15 вересня заявив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. За даними військових, українські підрозділи зачистили близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських військ під час першого етапу операції. Зокрема, йдеться про понад 12 тис. знищених безпілотників та сотні одиниць техніки й артилерійських систем.

За задумом операції, українські сили мали не лише вибити російські підрозділи з окремих ділянок, а й порушити їхню логістику та послабити можливості для подальшого просування.

Під час першого сезону операції «Вівальді» підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу масово знищували російські безпілотники, позбавляючи окупантів можливості отримувати інформацію про ситуацію на полі бою.

Читайте також:

Теги: Донбас військові звільнення втрати наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони відбиваючи контратаки противника, змогли звільнити Запорізьке, майже повністю витіснити противника з Березового
Росіяни перейшли до оборони: ЗСУ тиснуть на двох напрямках
4 вересня, 12:35
Після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року в Москві раптом усвідомили, що все серйозно
Не Путін придумав претензії до України: все почалося у 1991 році
25 серпня, 13:23
Сергій Мартинюк поділився кадрами з лікарні
Співак-військовий Сергій Мартинюк переніс операцію (фото)
27 серпня, 17:37
Стадіон ім. В. Лобановського у Києві
Вибух біля стадіону «Динамо» під час тривоги: Суркіс повідомив, чи є пошкодження
27 серпня, 12:23
Момент знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал у червні 2026 року
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
7 вересня, 13:38
Учасники перебували в горах у межах навчальних зборів із гірської підготовки
Лавина накрила альпіністів у Росії: серед загиблих росгвардійці
9 вересня, 05:30
У MWS AI сказали, що програмісти продовжать користуватися Claude Code та Codex, а блокування Cursor на ринку розробки не позначиться
Російським розробникам заблоковано доступ до одного з найбільших ШІ-помічників
10 вересня, 19:22
Росіянки та волонтерка Ірина Криніна (в центрі) у таборі для військовополонених
Матір та сестру, які приїхали до російського полоненого, здивували умови у таборі
13 вересня, 16:15
За два кілометри від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда
«Укрзалізниця» прокоментувала атаку на потяг із Борисом Джонсоном та європейськими посадовцями
13 вересня, 19:33

Події в Україні

Зеленський погодив нові далекобійні операції
Зеленський погодив нові далекобійні операції
ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині
ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині
З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)
З'явилися перші кадри знищення реактивних шахедів українським перехоплювачем (відео)
Російський КАБ убив подружжя у Сумах, їхній семирічний син – у реанімації
Російський КАБ убив подружжя у Сумах, їхній семирічний син – у реанімації
Журналісти показали, що ховається всередині нового реактивного шахеда
Журналісти показали, що ховається всередині нового реактивного шахеда
Хто зможе володіти зброєю в Україні? Робоча група обговорила нові правила
Хто зможе володіти зброєю в Україні? Робоча група обговорила нові правила

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
171K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
124K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua