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Українці готуються до блекаутів: попит на павербанки та зарядні станції різко зріс

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Українці готуються до блекаутів: попит на павербанки та зарядні станції різко зріс
Попит на техніку для автономної роботи залишається стабільним, хоча вибір покупців відрізняється залежно від ситуації
фото: glavcom.ua

Продажі павербанків в окремих мережах зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28%

Українці поступово готуються до можливих перебоїв з електроенергією восени та взимку. У Comfy наприкінці серпня зафіксували зростання продажів генераторів, павербанків та аксесуарів до зарядних станцій, однак говорити про масову підготовку до зими поки зарано.

Як повідомили «Главкому» в Comfy, за минулий тиждень продажі генераторів у мережі зросли на 7%, павербанків – на 13%, а аксесуарів до зарядних станцій – на 33%.

Що купують найчастіше

Найчастіше покупці обирають мобільні батареї ємністю від 10 000 до 30 000 мА·год. Середня вартість таких павербанків становить до 1800 грн.

Павербанки ємністю від 10 000 до 30 000 мА·год в асортименті COMFY
Павербанки ємністю від 10 000 до 30 000 мА·год в асортименті COMFY
скриншот магазину comfy.ua

Водночас попит на потужніші рішення для резервного живлення наразі знижується. У Comfy вважають, що частина споживачів віддає перевагу доступнішим і мобільним пристроям для базових потреб – павербанкам та аксесуарам до вже придбаних зарядних станцій.

Покупці обирають техніку для різних потреб

Схожу динаміку раніше зафіксували і в «Епіцентрі». У коментарі «Інтерфакс-Україна» мережа повідомила, що на початку серпня продажі павербанків зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28% за тиждень.

Майже половина продажів павербанків в «Епіцентрі» припадає на моделі ємністю 20–30 тис. мА·год.

Павербанки ємністю 20–30 тис. мА·год користуються попитом у покупців «Епіцентру»
Павербанки ємністю 20–30 тис. мА·год користуються попитом у покупців «Епіцентру»
скриншот з сайту epicentrk.ua

Водночас дедалі важливішими критеріями стають потужність, підтримка швидкої зарядки та можливість заряджати ноутбук.

Помітніша зміна відбувається у сегменті зарядних станцій. Частка моделей потужністю до 1000 Вт у продажах «Епіцентру» зменшилася з 37% у 2025 році до 26% у 2026-му. Натомість частка станцій потужністю від 1000 до 2000 Вт зросла майже на 13%.

Також у 3,6 раза за рік збільшилися продажі джерел безперебійного живлення. Найбільшим попитом користуються ДБЖ потужністю 1–1,5 кВт.

Чи подорожчає резервне живлення

Наразі магазини не бачать підстав для різкого підвищення цін.

У Comfy зазначають, що зараз немає підстав говорити про зміну вартості товарів цієї категорії. Водночас восени на ціни можуть впливати курс валют, закупівельні ціни, логістика та ситуація на ринку компонентів.

В «Епіцентрі» також заявили, що ціни на товари для резервного живлення залишаються стабільними порівняно з минулим роком. Дефіциту обладнання в мережі наразі немає.

Водночас у Comfy зазначають, що доступність окремих моделей може змінюватися, а терміни доставки – збільшуватися. Це пов’язано, зокрема, з ударами Росії по складах та логістичній інфраструктурі українського бізнесу. У мережі кажуть, що для швидкого відновлення запасів перерозподіляють товари та оперативно працюють із постачальниками.

Тут очікують збільшення попиту на товари для автономного живлення протягом наступних місяців з огляду на сезонність, ситуацію з обстрілами та підготовку до осінньо-зимового періоду.

Продавці також радять не відкладати підготовку до можливих перебоїв з електроенергією до моменту блекаутів чи масованих обстрілів. Під час вибору техніки варто звертати увагу на енергоефективні режими, сертифікацію безпеки та автоматичне вимкнення. Це допоможе економити електроенергію та довше використовувати пристрій під час тривалих перебоїв.

Таким чином, українці вже поступово готуються до можливих відключень, однак нового масового ажіотажу на ринку поки немає. Покупці обирають як доступні павербанки, так і зарядні станції та інші системи автономного живлення.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що найближчим часом українським абонентам не варто очікувати підвищення вартості мобільного зв’язку. Водночас експерти припускали можливе здорожчання тарифів через додаткові витрати операторів, зокрема на акумулятори, генератори та інші системи резервного живлення.

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Теги: гроші Україна магазин зима

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