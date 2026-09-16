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Податки у 2027 році: скільки держава планує отримати до бюджету

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Податки у 2027 році: скільки держава планує отримати до бюджету
Держава вже розраховує на мільярди від можливого підвищення ПДВ
фото: glavcom.ua

У проєкті держбюджету визначено основні джерела податкових надходжень на 2027 рік

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд заклав значні надходження від основних податків – ПДВ, ПДФО, акцизу та податку на прибуток підприємств. Водночас частина запланованих доходів залежить від податкових рішень, які ще має ухвалити Верховна Рада.

Про це розповідає «Главком» із посиланням на проєкт закону про Державний бюджет України на 2027 рік №16000, зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня.

Скільки податків планують отримати

Найбільші надходження у бюджетних розрахунках очікуються від податку на додану вартість.

Зокрема, на 2027 рік передбачено:

  • 859,3 млрд грн – ПДВ із ввезених на територію України товарів;
  • 689 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб;
  • 384,9 млрд грн – ПДВ із вироблених в Україні товарів;
  • 377,5 млрд грн – акцизного податку;
  • 338,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 74,7 млрд грн – ввізного мита;
  • 67,6 млрд грн – рентної плати.

Загалом сім зазначених видів податків і платежів мають принести до бюджету близько 2,79 трлн грн.

Найбільшим окремим джерелом надходжень є ПДВ із ввезених товарів – на нього припадає 859,3 млрд грн запланованих доходів.

У бюджеті врахували доходи від ще не ухвалених податкових змін

Водночас у проєкті бюджету вже порахували 117,3 млрд грн додаткових надходжень від податків, яких поки немає. Щоб отримати ці кошти, Верховна Рада має ще ухвалити відповідні зміни до податкового законодавства.

За розрахунками, про які розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, кошти мають надійти після змін до податкового законодавства. Відповідне рішення ще має ухвалити Верховна Рада.

Зокрема:

  • 58,7 млрд грн – від підвищення ставки ПДВ;
  • 38,5 млрд грн – від продовження дії ставки податку на прибуток банків на рівні 50%;
  • 11,8 млрд грн – від оподаткування товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях;
  • 8,3 млрд грн – від додаткового підвищення акцизів на бензин, дизельне пальне та скраплений газ.

Найбільший ресурс – 58,7 млрд грн – пов'язаний із можливим підвищенням ПДВ. Водночас у бюджетних документах не зазначено, якою саме буде нова ставка та коли її можуть запровадити.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у проєкті держбюджету-2027 уряд пропонує підвищити прожитковий мінімум для однієї особи з нинішніх 3 209 грн до 3 559 грн на місяць. Для працездатних осіб показник може зрости з 3 328 грн до 3 691 грн. Водночас ці суми ще можуть змінитися під час розгляду бюджету Верховною Радою.

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Теги: Держбюджет податки гроші

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