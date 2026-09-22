Пенсійний фонд пояснив, як виправити помилку в електронній трудовій книжці

Українцям радять перевірити, чи правильно перенесли записи з паперової трудової книжки до електронної

Після оцифрування трудової книжки в електронній версії можуть з’явитися неточності – наприклад, неправильно вказана дата прийняття на роботу, назва підприємства, посада або номер наказу. Якщо помилку допустили під час опрацювання документів у Пенсійному фонді, її можна виправити, звернувшись до ПФУ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Як перевірити електронну трудову книжку

Результат оцифрування можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

авторизуватися на вебпорталі ПФУ;

обрати розділ «Електронна трудова книжка»;

перейти до «Дані ЕТК»;

відкрити вкладку «Відцифрована ЕТК»;

порівняти записи з інформацією у паперовій трудовій книжці.

ПФУ рекомендує перевіряти дані після оцифрування, оскільки під час опрацювання документів могла виникнути технічна або інша помилка.

Що робити, якщо виявили неточність

Якщо інформація в електронній трудовій книжці не відповідає поданим документам, потрібно повідомити про це Пенсійний фонд через вебпортал у розділі «Комунікації з ПФУ» – «Звернення».

У зверненні варто зазначити:

прізвище, ім’я та по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер і дату звернення, за яким документи подавалися на оцифрування, якщо вони відомі;

який саме запис відображено неправильно;

які дані вказані у паперовій трудовій книжці;

у чому полягає невідповідність.

До звернення рекомендують додати копію відповідної сторінки паперової трудової книжки, яка підтверджує правильність запису. Стан розгляду звернення можна відстежувати в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

Паперову трудову книжку радять зберігати

Пенсійний фонд наголошує, що після оцифрування паперову трудову книжку не слід знищувати. Вона містить первинні записи про трудову діяльність і може знадобитися для підтвердження відповідних відомостей.

Також у ПФУ зазначили, що документи для формування електронних трудових книжок приймають і після 10 червня 2026 року. Якщо трудову книжку не оцифрували до цієї дати, страховий стаж громадянина не втрачається.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як робота за кордоном може вплинути на майбутню пенсію в Україні. У певних випадках страховий стаж, набутий у Польщі чи Німеччині, можуть врахувати під час визначення права на пенсію за віком.