Курс валют 17 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 17 вересня 2026 року. Порівняно з 16 вересня, долар та злотий, євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60, євро – 51,44 грн, польського злотого – 11,83 грн.
Курс валют станом на 17 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6021
|51,4490
|60,0157
|11,8341
|54,4652
|
Ощадбанк
|44,45 / 44,95
|51,25 / 52
|58,80 / 60,80
|11,20 / 12
|53,75 / 55,35
|
Приватбанк
|44,35 / 44,84
|50,84 / 51,81
|59,34 / 60,24
|11,65 / 11,93
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45
|51,30 / 52
|59,30 / 60,70
|11,65 / 11,95
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|51,16 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,40 / 44,80
|51,20 / 51,80
|58 / 61,40
|11,20 / 12,20
|52,00 / 55,70
|
OTP Bank
|44,44 / 44,75
|51,03 / 51,80
|59,56 / 60,70
|11,71 / 11,91
|54,04 / 55,01
|
Укрсиббанк
|44,25 / 44,95
|51,05 / 52,05
|58,70 / 60,90
|-
|53,30 / 55,30
За тиждень долар США, польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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