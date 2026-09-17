Курс валют 17 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 17 вересня 2026 року. Порівняно з 16 вересня, долар та злотий, євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60, євро – 51,44 грн, польського злотого – 11,83 грн.

Курс валют станом на 17 вересня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,6021 51,4490 60,0157 11,8341 54,4652 Ощадбанк 44,45 / 44,95 51,25 / 52 58,80 / 60,80 11,20 / 12 53,75 / 55,35 Приватбанк 44,35 / 44,84 50,84 / 51,81 59,34 / 60,24 11,65 / 11,93 - ПУМБ 44,40 / 45 51,30 / 52 59,30 / 60,70 11,65 / 11,95 - monobank 44,43 / 44,83 51,16 / 51,80 - - - Райффайзен 44,40 / 44,80 51,20 / 51,80 58 / 61,40 11,20 / 12,20 52,00 / 55,70 OTP Bank 44,44 / 44,75 51,03 / 51,80 59,56 / 60,70 11,71 / 11,91 54,04 / 55,01 Укрсиббанк 44,25 / 44,95 51,05 / 52,05 58,70 / 60,90 - 53,30 / 55,30

* курс валют станом на 09:23 17 вересня 2026 року

За тиждень долар США, польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.