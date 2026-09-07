Сестра Мудрої звільнилася з державного органу після публікації плівок НАБУ

Директорка відділу написала заяву на звільнення після оприлюднення записів розмов Ірини Мудрої

Леся Улашлі очолювала департамент, який регулює ринок віртуальних активів

Директорка департаменту державного регулювання обороту на ринку віртуальних активів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Леся Улашлі написала заяву на звільнення після оприлюднення записів розмов Ірини Мудрої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Економічну правду».

19 серпня Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео операції «Форест Гамп». Серед фігурантів розслідування – вже колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив її з посади. Про звільнення Мудрої «Главком» повідомляв раніше.

Після оприлюднення матеріалів справи заяву на звільнення написала Леся Улашлі, яка очолювала департамент державного регулювання обороту на ринку віртуальних активів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За даними «Економічної правди», Улашлі є сестрою Ірини Мудрої. Раніше про їхній родинний зв’язок писало видання Kyiv Independent. У деклараціях Улашлі та Мудрої цей зв’язок не зазначений. Співрозмовник «Економічної правди» у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку підтвердив, що вони є сестрами.

Улашлі очолила новостворений департамент у червні

Конкурс на посаду директора новоствореного департаменту державного регулювання обороту на ринку віртуальних активів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оголосили 12 червня. 30 червня Лесю Улашлі визнали переможницею конкурсу.

За даними «Економічної правди», Улашлі була єдиною кандидаткою, яка взяла участь у конкурсі.

ЕП зазначала, що декларація Улашлі після звільнення, яку подають у передбачених законом випадках у встановлений строк, на момент публікації матеріалу була відсутня у відкритому реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Що відомо про справу «Форест Гамп»

19 серпня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов фігурантів операції «Форест Гамп». Ірина Мудра була серед осіб, які фігурують у матеріалах розслідування.

Після обшуків Мудра повідомила, що отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Вона також заявила про рішення залишити посаду заступниці керівника Офісу президента.

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Нагадаємо, після обрання Мудрій запобіжного заходу за неї почали вносити заставу. «Главком» повідомляв, що станом на 26 серпня було внесено частину необхідних 20 млн грн.