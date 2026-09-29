Володимир Кличко подав заяву на опіку над донькою після смерті Гейден Панеттьєр

Кличко порушив питання передання спадку Панеттьєр її доньці Каї-Євдокії

Український боксер Володимир Кличко подав клопотання про отримання тимчасової опіки над своєю донькою Каєю-Євдокією після смерті її матері, акторки Гейден Панеттьєр. Стала відома причина таких юридичних заходів. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що минулого тижня Володимир Кличко подав заяву на тимчасове опікунство над донькою, яка є єдиною спадкоємицею своєї матері. Ці кроки з боку Кличка мали на меті захистити спадок своєї доньки, який оцінюють у $6 млн. А саме для того, щоб після завершення розслідування справи про смерть Гейден Панеттьєр її кошти перейшли Каї-Євдокії. З цими подробицями ознайомилися іноземні журналісти.

«Кая є громадянкою США, яка проживає за кордоном зі своїм батьком Володимиром. Гейден, громадянка США та мешканка Каліфорнії, померла 16 серпня 2026 року, не залишивши заповіту. Хоча Кая не є мешканкою Каліфорнії, цей суд має юрисдикцію щодо опіки над майном Каї, оскільки, як спадкоємиця, Кая має право на всю суму активів, що підлягають спадковому управлінню у справі Гейден в Каліфорнії», – йдеться у клопотанні.

Також боксер має на меті отримати право отримувати, управляти та утримувати кошти колишньої нареченої від імені доньки. Як зазначив Володимир Кличко у заяві, причиною такого рішення стали дії невідомої особи, яка отримала «несанкціонований доступ» до майна акторки. Тоді з будинку зірки зникли деякі коштовності. Тому незадовго до смерті Панеттьєр в її будинку посилили заходи безпеки.

Тож наразі частина майна перебуває під охороною правоохоронців, тому Кличко просить призначити адміністратора спадщини для його перевірки та співпраці зі слідством. «Деякі предмети наразі перебувають під охороною правоохоронних органів у зв’язку з тривалим розслідуванням. Вкрай важливо призначити адміністратора спадщини Гейден для інвентаризації зниклих активів та взаємодії з правоохоронними органами», – зазначив Кличко.

Як писав «Главком», американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. 22 вересня стала відома офіційна причина смерті Панеттьєр. Коронер встановив, що вона акторка померла через токсичну дію препаратів. Смерть акторки класифікували як нещасний випадок.