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Коли стабілізуються ціни на продукти і зміцниться гривня: прогноз економіста

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Коли стабілізуються ціни на продукти і зміцниться гривня: прогноз економіста
За рік продукти подорожчали на 37%
фото з відкритих джерел

Експерти кажуть, що не варто очікувати подешевшання будь-чого найближчим часом

У разі стійкої ситуації на фронті можна очікувати на стабільний курс гривні. Національний банк України не бачить необхідності ані до переходу на гнучкий курс, ані до зсуву фіксації курсу гривні. Про це в ефірі «24 Каналу» повідомив економіст, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

На думку економіста, з урахуванням значних надходжень валюти від міжнародних партнерів, як допомоги Україні, потреби у зсуву фіксації курсу немає.

«Інфляція всюди у світі пішла на спад. Був стрибок навіть у тих країнах, де немає війни. В країнах Східної Європи інфляція досягала 20%, при тому, що в Україні зараз підбирається до 30% в річному вимірі», – сказав Вишлінський.

За словами економіста, наразі по всьому світу йде зниження цін на газ, нафту та нафтопродукти. Через це відбувається гальмування росту цін на харчі.

«В Україні варто було б так само очікувати зменшення інфляційного тиску, але у нас з’явився новий фактор – удари по енергетиці», – зауважив Вишлінський.

Економіст вважає, що масове використання генераторів – це хороша ознака стійкості українського бізнесу та народу, але це призводить до зростання цін на продукти харчування. На його думку, як тільки Україна переживе зиму – можна чекати на стабілізацію цін.

«Буде вичерпано впливи обмежень по логістиці та дорогої електроенергії, яку отримують з генераторів, а не з високоефективної енергетичної генерації, яка працювала в нормальному режимі до російських терористичних обстрілів», – підсумував Вишлінський.

Водночас економічний експерт Олег Пендзин вважає, що не варто очікувати подешевшання будь-чого найближчим часом.

«В макроекономічних показниках, які були закладені в бюджет 2023 року, інфляція передбачається 28%. Тобто, що таке інфляція — це індекс росту споживчих цін. Відтак уряд, формуючи основні показники бюджету на 2023 рік, розраховував з інфляцією в 28%», – зазначив Пендзин.

Експерт підкреслив, що йдеться про загальну інфляцію, яка враховує і ціни на товари довгострокового використання, на холодильники, телевізори, на енергоносії, які керуються та регулюються державою.

«Тому в реальній дійсності ціна на продовольчий кошик буде рости більше. Якщо взяти 2022 рік, то можна сказати, що при загальній інфляції також на рівні 28% продовольчий кошик виріс на 37%. Треба бути готовим, що аналогічна ситуація буде й у 2023 році», – розповів він.

Теги: інфляція Національний банк продукти ціни гривня Україна

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