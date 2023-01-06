Оренда квартир у Києві: як змінилися ціни

Від початку блекауту попит на високі поверхи та панорамні вікна не зменшився

У Києві станом на кінець грудня 2022 року збільшився попит на оренду квартир, але ціни знову впали на 10-15%. Про це повідомляє сайт з пошуку нерухомості ЛУН.

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Так, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві станом на 28 грудня становить 8,5 тисяч гривень. До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого ціна була близько 13 тисяч гривень.

Ціна на оренду двокімнатної квартирі зараз складає у середньому за 12 тис. грн. Раніше їх пропонували за 21,6 тис. грн.

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Вартість оренди трикімнатної квартири впала з 46,1 тис. грн до 20 тис. грн станом на кінець року.

«Від початку блекауту попит на високі поверхи та панорамні вікна не зменшився. Люди приходять на перегляд перед новим роком, пішки піднімаються на 20 поверх, і в той же день підписують договір, бо гарний вид з вікна», –йдеться у дописі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільше зросли ціни в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Найменш привабливим стало житло для оренди на Харківщині та у столиці.

Завдяки хвилі внутрішньої міграції попит на оренду залишається високим із березня. Навесні найпопулярнішим було житло у відносно спокійних західних регіонах, відповідно ціни на квартири та будинки там зросли. У той час як у Києві та областях, де йшли активні бойові дії, ринок завмер. До осені столичний ринок пожвавився: люди почали повертатися додому, також переїжджали біженці зі східних та південних регіонів.

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Раніше повідомляли, щоуУ 2023 році ситуація на первинному ринку нерухомості залишатиметься вкрай важкою. Будівництво житла прямо та опосередковано залежатиме від обставин війни, безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації в країні.

Також 20 вересня Верховна Рада ухвалила закон, яким вносяться зміни до Податкового Кодексу у частині оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (законопроєкт №7683).