Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ціни на нафту в Росії впали нижче $40 за барель

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ціни на нафту в Росії впали нижче $40 за барель
фото з відкритих джерел

Світові ціни на нафту зростають після падіння минулого тижня

Ціни на нафту на російських біржах впали до $42 за барель.  Угоду за такою ціною було укладено на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі 9 січня, пише російський «Коммерсант».

Договір передбачає продаж 10 тис. тонн нафти за 218 млн рублів або по $42,19 за барель. Попередню угоду з нафтою на цій біржі було проведено 23 грудня, тоді продали 30 тис. тонн нафти за 717,9 млн руб. (по $47,03 за барель).

23 грудня продали 30 тис. тонн нафти по $47,03 за барель
23 грудня продали 30 тис. тонн нафти по $47,03 за барель
Argus Media

Водночас сьогодні, 9 січня, світові ціни на нафту зростають після падіння минулого тижня. Ціна березневих ф'ючерсів марки Brent в ході торгів у понеділок зростала на 1,13% – до $79,4 за барель, лютневих ф'ючерсів на WTI — на 1,19%, до $74,6 за барель. Спотова ціна російської нафти Urals подорожчала до $52,57 за барель.

До слова, у 2023 році Кувейт уп'ятеро – до 2,5 млн тонн збільшить поставки дизпалива до Європи, щоб допомогти компенсувати скорочення постачань з Росії. Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела. Кувейт також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 млн тонн.

Тим часом в Естонії вважають необхідним ще сильніше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту. Про це заявив глава МЗС країни Урмас Рейнсалу. «Західні країни мають знайти способи використати заморожене російське майно для підтримки України», – сказав він.

Читайте також: Критична залежність. Росія йде на дно

 

 

 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Ціни на нафту в Росії впали нижче $40 за барель
Ціни на нафту в Росії впали нижче $40 за барель
Санкції проти РФ: Стало відомо, яка країна компенсує ЄС нестачу дизпалива
Санкції проти РФ: Стало відомо, яка країна компенсує ЄС нестачу дизпалива
Німецький міністр розповів, як погода поламала енергетичний шантаж Путіна
Німецький міністр розповів, як погода поламала енергетичний шантаж Путіна
Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку
Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку
Стало відомо, скільки коштів надали партнери Україні у 2022 році
Стало відомо, скільки коштів надали партнери Україні у 2022 році
Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн
Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
22K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
20K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
18K
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
12K
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал
11K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення

Новини

Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту