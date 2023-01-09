Ціни на нафту в Росії впали нижче $40 за барель

Світові ціни на нафту зростають після падіння минулого тижня

Ціни на нафту на російських біржах впали до $42 за барель. Угоду за такою ціною було укладено на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі 9 січня, пише російський «Коммерсант».

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Договір передбачає продаж 10 тис. тонн нафти за 218 млн рублів або по $42,19 за барель. Попередню угоду з нафтою на цій біржі було проведено 23 грудня, тоді продали 30 тис. тонн нафти за 717,9 млн руб. (по $47,03 за барель).

23 грудня продали 30 тис. тонн нафти по $47,03 за барель Argus Media

Водночас сьогодні, 9 січня, світові ціни на нафту зростають після падіння минулого тижня. Ціна березневих ф'ючерсів марки Brent в ході торгів у понеділок зростала на 1,13% – до $79,4 за барель, лютневих ф'ючерсів на WTI — на 1,19%, до $74,6 за барель. Спотова ціна російської нафти Urals подорожчала до $52,57 за барель.

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До слова, у 2023 році Кувейт уп'ятеро – до 2,5 млн тонн збільшить поставки дизпалива до Європи, щоб допомогти компенсувати скорочення постачань з Росії. Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела. Кувейт також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 млн тонн.

Тим часом в Естонії вважають необхідним ще сильніше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту. Про це заявив глава МЗС країни Урмас Рейнсалу. «Західні країни мають знайти способи використати заморожене російське майно для підтримки України», – сказав він.