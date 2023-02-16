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Монетизація пільг. Як отримати кошти

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Монетизація пільг. Як отримати кошти

Експерти Міністерства соціальної політики роз’яснили, що треба робити

У січні 2023 року завершено реформу монетизації пільг. Результатом реформи стали пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які з січня поточного року надаються їх одержувачам  виключно у грошовій готівковій формі. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

«Метою Міністерства соціальної політики є забезпечення підтримки найменш захищених верств населення, зокрема, через інструмент надання пільг на житлово-комунальні послуги. Це є одним з ключових моментів підтримання платоспроможності і соціального захисту громадян», – йдеться у повідомленні.

Також Міністерство працює над підвищенням мотивуючого фактору соціальних допомог, через монетизацію виплат у тому числі. Це означає, що завдяки реалізації реформи з надання виплат виключно в грошовій формі, людина може отримати «на руки» свої гроші і, зекономивши енергоресурси, витратити зекономлену суму на інші потреби. Це є одним з ключових інструментів підвищення мотивації громадян до енергозбереження.

Раніше існували дві форми грошової виплати: готівкова та безготівкова.  Зміни, що вступили в силу, стосуватимуться пільговиків, які у 2022 році отримали пільги у грошовій безготівковій формі. 

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам тепер здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:

  • тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ «Укрпошта»;
  • пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ «Укрпошта», де людина одержує пенсію;
  • пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами (тобто в Пенсійного фонду України відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставки коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ «Ощадбанк». 
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У Мінсоцполітики наголошують: про відкриття рахунка в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика. Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ «Ощадбанк» для укладення договору банківського рахунка.

Слід зазначити, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої їм пільги.

Теги: ЖКГ Міністерство соціальної політики пільги

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