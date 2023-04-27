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Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
До того ж, український бізнес отримав більше свобод щодо переказу грошей за кордон
фото ілюстративне

З 1 квітня, почали діяти зміни в Податковому кодексі, що дозволяють іноземцям, які отримали в Україні статус е-резидента та зареєстровані в Україні як ФОП

Тепер банки можуть продавати більший обсяг готівкової валюти. До того ж, український бізнес отримав більше свобод щодо переказу грошей за кордон.

Всі ці «вільності», дозволені Нацбанком України, сприятимуть лібералізації вітчизняного валютного ринку та зміцненню довіри іноземних партнерів до українських підприємців, пише Сьогодні.

«Відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку», – пишуть у повідомленні Нацбанку.

Отже, з 21 квітня НБУ дозволив українським банкам продавати на ринку більший обсяг іноземної валюти. При продажу тепер враховуватиметься не 100% обсягу безготівкової валюти, купленої в населення, а 120% обсягу безготівкової валюти, купленої у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Крім того, з 21 квітня Нацбанк дозволили е-резидентам переказувати на свої закордонні рахунки валюту, яку вони отримали на рахунки в українських банках за виконану роботу. Це стосується грошей, які вони отримали від нерезидентів. Крім того, валюту можна переказувати за кордон лише після того, як тут в Україні е-резиденти сплатили з неї всі належні податки.

При цьому НБУ роз'яснюють, що такі операції не вимивають валютні кошти з України, оскільки валюта, яку переказують, не купується у нас на внутрішньому ринку. По суті, підприємці переказуватимуть за кордон валюту, яка звідти й була отримана. Проте податки з неї залишаться в Україні.

«Реалізація проекту е-резидентства сприятиме залученню додаткових доходів до державного бюджету, популяризації України як світового IT-бренду та підвищенню українських позицій у міжнародних рейтингах», – повідомляють в НБУ.

Крім того, трохи раніше, з 1 квітня, почали діяти зміни в Податковому кодексі, що дозволяють іноземцям, які отримали в Україні статус е-резидента та зареєстровані в Україні як ФОП, займатися підприємництвом та сплачувати податки в Україні, не залишаючи країни свого проживання. Для цього їм дозволили відкривати рахунки в банках, які працюють у нашій країні.

Між тим, Національний банк України вводить в обіг нові купюри номіналом 500 гривень. Гроші зразка 2015 з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску з'являться вже з 25 квітня 2023 року. 

Теги: НБУ валютні операції Нацбанк

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