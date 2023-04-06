Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2011 року

У березні резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ

У березні 2023 року НБУ продав на валютному ринку $1 668,9 млн, що на $783,1 млн менше, ніж в лютому

Після отримання першого траншу від МВФ на $2,7 млрд міжнародні резерви НБУ зросли до $31,8 млрд. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з листопада 2011 року). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Зазначається, що в березні резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 105,4 млн. З цієї суми:

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$1 756,6 млн – від уряду Канади;

$1 617,1 млн – від ЄС;

$1 253,1 млн – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

$2,2 млн – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;

$476,5 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $486,8 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $638,6 млн.

У березні 2023 року НБУ відповідно продав на валютному ринку $1 668,9 млн, що на $783,1 млн менше, ніж в лютому.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. За даними НБУ, така динаміка в березні зумовлена кількома факторами: сезонним чинником, обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу) та стабілізацією курсових очікувань.

Крім того, у березні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $697,6 млн.

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Нагадаємо, за минулий місяць ситуація як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України покращилася.