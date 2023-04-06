Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2011 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2011 року
У березні резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ
фото ілюстративне

У березні 2023 року НБУ продав на валютному ринку $1 668,9 млн, що на $783,1 млн менше, ніж в лютому

Після отримання першого траншу від МВФ на $2,7 млрд міжнародні резерви НБУ зросли до $31,8 млрд. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з листопада 2011 року). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що в березні резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти НБУ та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 105,4 млн. З цієї суми:

  • $1 756,6 млн – від уряду Канади;
  • $1 617,1 млн – від ЄС;
  • $1 253,1 млн – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • $2,2 млн – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;
  • $476,5 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $486,8 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $638,6 млн.

У березні 2023 року НБУ відповідно продав на валютному ринку $1 668,9 млн, що на $783,1 млн менше, ніж в лютому.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. За даними НБУ, така динаміка в березні зумовлена кількома факторами: сезонним чинником, обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу) та стабілізацією курсових очікувань.

Крім того, у березні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $697,6 млн.

Нагадаємо, за минулий місяць ситуація як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України покращилася

Теги: валютні операції НБУ економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різниця між готівковим та офіційним курсом знизилася
Ситуація на валютному ринку покращилась. НБУ назвав причини
Сьогодні, 09:28
Українські банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу
Банки купують валюту дешевше НБУ. Чи слід українцям запасатися доларами?
Вчора, 19:06
Нацбанк продав на міжбанку валюти удвічі менше, ніж минулого тижня
НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку
14 березня, 02:06

Економіка

Уряд ухвалив нову політику стосовно забезпечення підтримки ветеранів
Уряд ухвалив нову політику стосовно забезпечення підтримки ветеранів
Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2011 року
Міжнародні резерви України сягнули рекордного максимуму з 2011 року
Ситуація на валютному ринку покращилась. НБУ назвав причини
Ситуація на валютному ринку покращилась. НБУ назвав причини
Банки купують валюту дешевше НБУ. Чи слід українцям запасатися доларами?
Банки купують валюту дешевше НБУ. Чи слід українцям запасатися доларами?
У скільки обійдеться розмінування України: Шмигаль назвав шокуючу цифру
У скільки обійдеться розмінування України: Шмигаль назвав шокуючу цифру
Може знадобитись підвищення тарифу на передачу «Укренерго» для покриття витрат компанії – МВФ
Може знадобитись підвищення тарифу на передачу «Укренерго» для покриття витрат компанії – МВФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
В Україні зафіксовано землетрус
52K
Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні
37K
Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ
29K
Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради
23K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
22K
Росіяни заявили про падіння українського літака

Новини

Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту