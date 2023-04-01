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Україна перейшла на новий стандарт платежів: деталі від Нацбанку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна перейшла на новий стандарт платежів: деталі від Нацбанку
Автоматизація платіжних операцій підвищиться
фото ілюстративне

1 квітня відбувся перехід Системи електронних платежів на міжнародний стандарт ISO 20022

Національний банк України, попри війну, продовжує реформувати фінансовий сектор, зокрема в напрямі його цифровізації. 1 квітня 2023 року відбувся перехід Системи електронних платежів (СЕП) НБУ на міжнародний стандарт ISO 20022, що дасть можливість втілювати подальші зміни платіжної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю Reuters розповів про важливі зміни.

Про підготовку фінсектору до війни

НБУ розробляв плани безперебійної роботи банківської системи на випадок різних непередбачуваних ситуацій ще з 2014 року, після анексії Росією АР Крим.

Особлива увага в цих планах дій приділялася посиленню кібербезпеки, підтримці стабільності національної валюти, забезпеченню сталої роботи банківської системи тощо.

З початку повномасштабного вторгнення рф Національний банк та Уряд України докладали максимум зусиль, щоб втримати економіку під контролем. Вжиті заходи, а також висока цифровізація фінансового сектору дали змогу забезпечити фінансову стабільність у країні навіть під час війни.

Про нове покоління СЕП НБУ

Шабан зазначив, що перехід СЕП на міжнародний стандарт ISO 20022, що дасть можливість підвищити автоматизацію платіжних операцій та рівень обслуговування клієнтів.

«Уявіть собі, країна, яка перебуває в активній фазі війни, перейшла на новий стандарт платежів. Це трапляється раз на покоління. Ми робимо це і впевнені, що досягнемо успіху. Я маю на увазі «ми» – Національний банк разом з усією банківською системою», – сказав Шабан.

Цей стандарт є основою для подальших змін платіжної інфраструктури.

Про розвиток фінтех-послуг в Україні

Наразі НБУ та комерційні банки також працюють над запровадженням «відкритого банкінгу» у 2025 році. Це означає, що вже скоро банки та фінансові компанії надаватимуть іншим учасникам ринку легкий цифровий доступ до рахунків та фінансових даних користувачів за їхньою згодою.

Це сприятиме подальшому поширенню фінтех-послуг в Україні, забезпеченню кращого доступу до фінансових послуг та їх здешевленню.

Теги: фінанси війна Нацбанк

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