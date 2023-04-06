Ситуація на валютному ринку покращилась. НБУ назвав причини
Інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися
За минулий місяць ситуація як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України покращилася. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
Нацбанк зазначає, що інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися.
«Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі», – йдеться в огляді.
Також зазначається, що надалі звузилася різниця між готівковим та офіційним курсом, чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень.
«Звуження спреду усуває ринкові викривлення та збільшує надходження валюти офіційними каналами», – додали в НБУ.
Раніше повідомлялося, що вперше за рік війни банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ.
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