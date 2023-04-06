Ситуація на валютному ринку покращилась. НБУ назвав причини

Різниця між готівковим та офіційним курсом знизилася

Інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися

За минулий місяць ситуація як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України покращилася. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

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Нацбанк зазначає, що інтервенції з продажу валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку помітно зменшилися.

«Головним чином цьому сприяли поліпшення очікувань в умовах кращої ситуації в енергетичному секторі та відсутності емісійного фінансування дефіциту бюджету, а також звуження дефіциту торгівлі», – йдеться в огляді.

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Також зазначається, що надалі звузилася різниця між готівковим та офіційним курсом, чому сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень.

«Звуження спреду усуває ринкові викривлення та збільшує надходження валюти офіційними каналами», – додали в НБУ.

Раніше повідомлялося, що вперше за рік війни банки купують готівковий долар дешевше офіційного курсу НБУ.