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Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
З 1 липня 2023 року обов'язковою умовою для отримання надбавки до Bürgergeld є проживання особи за адресою прописки
фото з відкритих джерел

З 1 липня у Німеччині змінюються правила отримання соцдопомоги від центру зайнятості

З 1 липня у Німеччині змінюються правила соціальної допомоги від центру зайнятості, яку одержують українські біженці. Однією з умов отримання виплат буде постійне проживання за місцем прописки. З необов'язкової причини можна бути відсутнім не більше 21 дня на рік, в інших випадках потрібно буде отримувати дозвіл, повідомляє uahelp.wiki.

З 1 липня 2023 року обов'язковою умовою для отримання надбавки до Bürgergeld (допомога, яку одержують біженці з України), є проживання особи за адресою прописки.

Місце проживання, як і раніше, має знаходитися в «ближній зоні» центру зайнятості (Jobcenter), щоб людина мала можливість відвідати можливого роботодавця, сам центр зайнятості або місце проведення заходу: у розумні терміни, без невиправданих зусиль і своїм коштом.

На сайті buerger-geld.org зазначається, що людина повинна перебувати в межах 2,5 години їзди в один бік (раніше стільки часу відводилося на дорогу в обидва боки).

Крім того, одержувач допомоги має своєчасно відреагувати на повідомлення та запити центру зайнятості у робочі дні.

Для недоступності має бути важлива та попередньо узгоджена (мінімум за п’ять днів) з центром зайнятості причина:

  • медичні терміни (запис приймання);
  • церковна подія;
  • важлива громадська подія;
  • самостійний пошук роботи;
  • добровільна робота без суттєвого порушення інтеграції.

З необов'язкової причини можна бути відсутнім не більше 21 календарного дня на рік, якщо це не перешкоджає інтеграції. Також допускається відсутність через відрядження.

Обов'язок перебувати поблизу місця прописки не стосується суботи, неділі та святкових вихідних днів.

Недоступність людини для центру зайнятості або відсутність без узгодження призводить не тільки до санкцій, а й до повної втрати права на отримання допомоги. Втрачається право на оплату стандартної ставки або оплату витрат на проживання, медичне страхування. Виплати анулюються саме за дні, в які можна довести відсутність людини.

Зміни із 1 липня для одержувачів виплат від Джобцентру прокоментували у німецько-українській асоціації «Ukrainian Future».

«Останні кілька тижнів ми все частіше чуємо про зміни з 1 липня. Найчастіше згадуються обмеження виїзду з місця проживання та обов'язок бути доступними в суботу для Джобцентру. Ми отримали офіційну відповідь від органів управління та ділимося відповіддю», – йдеться на сторінці організації у Facebook.

Зазначається, що заборона виїзду – вигадка. Біженці мають право на пересування у вільний час.

«Вас ніхто не викликатиме в Джобцентр у суботу, а доступність для Джобцентру – це можливість відповісти «в розумні терміни» на дзвінки, повідомлення, листи і прийти на зустріч, якщо така буде запланована вашим бератором (співробітник центру зайнятості в Німеччині, – «Главком»)», – пояснили чиновники.

Закон гарантує два вихідні дні на тиждень – суботу та неділю, а також вихідні у святкові дні.

«Джобцентр не є органом контролю над українцями. Він відповідає за мінімальне соціальне забезпечення та займається інтеграцією в робочий ринок Німеччини. Звичайно, є певні правила та обмеження, що стосуються всіх без винятку – зокрема, й німців».

Також біженців попереджають, що вони помиляються, якщо гадають, що виїжджаючи за кордон без повідомлення про свій від'їзд і без позначки в паспорті, зможуть отримувати соціальні виплати.

«Ви повинні розуміти, що запит від прикордонної поліції до єдиної системи контролю кордонів ЄС виконується за п’ять хвилин і вся інформація, за потреби, стане відома», – зазначають у «Ukrainian Future».

Українці з 1 червня 2022 року отримали фактично ті самі соціальні права, що й німці, тому облік у Джобцентрі регулюється німецькими законами. Усі можливі зміни матимуть вплив не лише на українців, а й на німців, які стоять на обліку.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що зафіксовано 240 випадків, коли дітей-біженців з України забрали у родичів органи опіки у країнах ЄС. Переважно це стосується дітей, які виїхали не з батьками, а з бабусею. У таких випадках українська влада намагається повернути дітей в Україну, де вони возз'єднуються з родиною.

До слова, з 1 липня в Чехії набудуть чинності нові правила оплати житла для біженців з України, які можуть призвести до масового переїзду українців. За оцінками міністерства праці, проблема пошуку нового житла може торкнутися до 50 тис. осіб.

Теги: Німеччина соцвиплати українці біженці

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