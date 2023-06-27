Соцслужби в ЄС вилучають дітей з сімей українських біженців: як вирішується проблема

Офіційний опікун, який встановлений на території України за рішенням органу опіки, не вважається офіційним представником на території ЄС

Найбільше вилучень дітей органами опіки зафіксовано на території Італії та Німеччини

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що зафіксовано 240 випадків, коли дітей-біженців з України забрали у родичів органи опіки у країнах ЄС. Переважно це стосується дітей, які виїхали не з батьками, а з бабусею. У таких випадках українська влада намагається повернути дітей в Україну, де вони возз'єднуються з родиною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це Дмитро Лубінець сказав після презентації доповіді «Нерозквітлі. Порушення прав українських дітей на тимчасово окупованих територіях України та у Росії: депортація, мілітаризація, індоктринація».

«Такі випадки (вилучення дітей соцслужбами) є, ми їх фіксуємо. Попередня кількість випадків таких була 240. По частині було максимально швидко відпрацьовано, зменшилася кількість до 215. Станом на даний час ми працюємо щодо подібних кейсів», – заявив Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лубінець пояснив, що проблема полягає в тому, що згідно із національним законодавством європейських країн рідна бабуся не вважається офіційним представником чи опікуном.

«Офіційний опікун, який встановлений на території України за рішенням органу опіки та піклування не вважається офіційним представником на території ЄС, бо там інша процедура, інші представники встановлюються виключно за рішенням суду», – зазначив він.

Найбільше вилучень дітей органами опіки зафіксовано на території Італії та Німеччини.

«Після того, як побачили системно відбувається на території Італії та Німеччини, я зустрівся онлайн з омбудсманами Італії, відпрацювали, як рішення – це підписання спільної угоди між урядом України та Італії, вона напрацьована, з української сторони доведена до італійської сторони», – зазначив Лубінець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Омбудсман наголосив, що за кожним таким випадком зв'язується з омбудсманами відповідної країни, щоб вони особисто втручалися в ситуацію і не допускали фізичного вилучення дітей з родин.

«Треба встановлювати офіційних опікунів на підставі рішення суду? Встановлюйте з-поміж місцевих мешканців, але дітей фізично не забирайте. У нас є випадки, коли все ж таки фізично забирали дітей. Тоді, як правило, ми діємо однаково: повертаємо дітей на територію України, окремо повертаємо рідних, з якими вони перебували (за кордоном – «Главком») і тут, на території нашої держави, вони возз'єднуються», – розповів омбудсман.

За словами Лубінця, найскладніша справа, про яку він може публічно сказати, – це коли у рідної мами забрали дитинку на території Німеччини.

«Вже відбулося два засідання суду, за трактуванням сусідів вона дуже жорстко поводилася з дитиною, хоча ми це не спостерігали, і дитина не підтверджувала такі дані. Зараз ми працюємо над тим, щоб дитину з мамою повернути в Україну», – сказав омбудсман.

Нагадаємо, що соцслужби в Європі вилучили понад 200 дітей з українських родин.