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Німецький концерн хоче надати Україні снаряди для установок Gepard

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німецький концерн хоче надати Україні снаряди для установок Gepard
«Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів»
фото з відкритих джерел

Rheinmetall запустила виробничу лінію після відмови Швейцарії в експорті 35 мм боєприпасів для Gepard

Концерн Rheinmetall планує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard в Україну в липні. Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

Стало відомо, що Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.

«Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів», – сказав гендиректор.

Окрім цього, Паппергер сказав, що вартість нового контракту з урядом Німеччини становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що Rheinmetall, один із найбільших виробників артилерійських гармат і танкових снарядів у світі, зможе оголосити про неї в найближчі шість тижнів.

«Німеччина має намір укласти з нами великий рамковий контракт», – сказав він Reuters в інтерв'ю в Брюсселі, де взяв участь у першому в історії спільному засіданні міністрів оборони країн НАТО та близько 20 керівників оборонної промисловості.

Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на «двозначну суму» в мільярдах євро.

«Це безперечно буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень», – сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.

Нагадаємо, на тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard.

До слова, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін «уже давно» обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України.

 

Теги: Німеччина озброєння боєприпаси

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