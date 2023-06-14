МЗС спростувало проблеми із оформленням паспортів за кордоном

9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тис. паспортів

8 червня МЗС та поліграфкомбінат «Україна» уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів

Міністерство закордонних справ спростувало інформацію про призупинення друку закордонних паспортів для через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом «Україна». Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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«Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом «Україна». Ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Ніколенко, 8 червня МЗС та поліграфкомбінат «Україна» уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

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«Вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тис. паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах. Українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті: https://passport.mfa.gov.ua. Українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі», – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, Державній міграційній службі та дипломатичним службам дозволили отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це спростить процес оформлення паспортів, особливо для українців, які перебувають закордоном.