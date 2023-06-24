Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина

Від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати з Чехії у зв'язку зі зміною правил країни

З 1 липня в Чехії набудуть чинності нові правила оплати житла для біженців з України, які можуть призвести до масового переїзду українців. За оцінками Міністерства праці, проблема пошуку нового житла може торкнутися до 50 тисяч осіб. Про це пише місцеве видання seznamzpravy.cz.

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Міністерство праці Чехії провело аналіз можливих наслідків після 1 липня у зв'язку зі зміною умов розміщення біженців з України. У своєму документі відомство попереджає про можливу внутрішню міграцію і ризик, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

У світлі запровадження нових правил, Міністерство праці рекомендує впродовж найближчих двох тижнів мобілізувати ресурси для розміщення в кризових ситуаціях і, за можливості, розглянути розширення транспортних можливостей для тих, хто бажає повернутися в Україну.

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«Є загроза масової нестачі житла, переїзду біженців без житла до центрів, особливо Праги, масовий від'їзд назад в Україну. Наслідки ситуації можуть узяти на себе муніципалітети», – зазначається в документі для розгляду на засіданні уряду.

Передбачається, що від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати у зв'язку зі зміною умов розміщення.

«Не всі зможуть знайти нове житло, зокрема й тому, що ринок житла часто повністю переповнений: пропозицій мало, орендна плата дуже висока для біженців. При цьому частина доходів біженців від допомоги зменшиться», – описується в документі суть проблеми.

Що потрібно зробити перед виїздом з Чехії?

Чехія надала тимчасовий захист понад пів мільйона українців, але у країні залишаються 346 тисяч українських біженців. Значна частина українців повернулися додому. При виїзді із Чехії назавжди можна відмовитися від тимчасового захисту. Але при поверненні в Україну це робити не обов'язково.

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Незакрита віза дасть право повернутися у Чехію без перешкод, якщо треба буде знову. Термін перебування в Україні при цьому не обмежений. Але юристи радять дотримуватися «вікна» до 90 днів.

Відмовитися від захисту можна:

з біометричним паспортом – у Крайовому центрі допомоги Україні;

без біометричного паспорта – у Департаменті притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ.

з території України – у відділі посольства Чехії в Києві або у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові.

Треба також припинити медичне страхування і сплатити борги

Перед виїздом із країни слід повідомити страхову компанію – у відділеннях або електронною поштою, або через онлайн-форму.

З наступного дня після від’їзду в Україну державне медичне страхування припиниться через довгострокове перебування в Україні, а саме – до повернення в Чехію та реєстрації у VZP Чеської Республіки. Протягом цього строку обов’язок сплачувати страхові внески припиняється і немає права на відшкодування медичних послуг із фондів державного медичного страхування. Варто уточнити, чи немає боргу перед страховою компанією, бо може нараховуватися пеня і може бути накладений штраф.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділять Чехії 8,2 мільйона доларів (близько 178 мільйонів чеських крон) на підтримку українських біженців та організацій, які допомагають їм у цій країні. Про це передає посольство США у Празі, з посиланням на Ceske Noviny.

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Ця сума – частина коштів у розмірі понад 107 мільйонів доларів, які Штати надають європейським країнам, які бажають надати допомогу громадянам України, які залишають батьківщину через російське вторгнення.

Найбільша частина грошей у Чехії піде до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який отримає 3,3 мільйона доларів. Два мільйони доларів отримає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), 1,5 мільйона піде Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) і 1,4 мільйона – Міжнародній організації з міграції (МОМ).

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