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Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
Біженці з України матимуть шукати нове житло поза межами Чехії
фото: ілюстративне

Від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати з Чехії у зв'язку зі зміною правил країни

З 1 липня в Чехії набудуть чинності нові правила оплати житла для біженців з України, які можуть призвести до масового переїзду українців. За оцінками Міністерства праці, проблема пошуку нового житла може торкнутися до 50 тисяч осіб. Про це пише місцеве видання seznamzpravy.cz.

Міністерство праці Чехії провело аналіз можливих наслідків після 1 липня у зв'язку зі зміною умов розміщення  біженців з України. У своєму документі відомство попереджає про можливу внутрішню міграцію і ризик, що десятки тисяч людей можуть втратити тимчасове житло.

У світлі запровадження нових правил, Міністерство праці рекомендує впродовж найближчих двох тижнів мобілізувати ресурси для розміщення в кризових ситуаціях і, за можливості, розглянути розширення транспортних можливостей для тих, хто бажає повернутися в Україну.

«Є загроза масової нестачі житла, переїзду біженців без житла до центрів, особливо Праги, масовий від'їзд назад в Україну. Наслідки ситуації можуть узяти на себе муніципалітети», – зазначається в документі для розгляду на засіданні уряду.

Передбачається, що від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати у зв'язку зі зміною умов розміщення.

«Не всі зможуть знайти нове житло, зокрема й тому, що ринок житла часто повністю переповнений: пропозицій мало, орендна плата дуже висока для біженців. При цьому частина доходів біженців від допомоги зменшиться», – описується в документі суть проблеми.

Що потрібно зробити перед виїздом з Чехії?

Чехія надала тимчасовий захист понад пів мільйона українців, але у країні залишаються 346 тисяч українських біженців. Значна частина українців повернулися додому. При виїзді із Чехії назавжди можна відмовитися від тимчасового захисту. Але при поверненні в Україну це робити не обов'язково.

Незакрита віза дасть право повернутися у Чехію без перешкод, якщо треба буде знову. Термін перебування в Україні при цьому не обмежений. Але юристи радять дотримуватися «вікна» до 90 днів.

Відмовитися від захисту можна:

  • з біометричним паспортом – у Крайовому центрі допомоги Україні;
  • без біометричного паспорта – у Департаменті притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ.
  • з території України – у відділі посольства Чехії в Києві або у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові.

Треба також припинити медичне страхування і сплатити борги
Перед виїздом із країни слід повідомити страхову компанію – у відділеннях або електронною поштою, або через онлайн-форму.

З наступного дня після від’їзду в Україну державне медичне страхування припиниться через довгострокове перебування в Україні, а саме – до повернення в Чехію та реєстрації у VZP Чеської Республіки. Протягом цього строку обов’язок сплачувати страхові внески припиняється і немає права на відшкодування медичних послуг із фондів державного медичного страхування. Варто уточнити, чи немає боргу перед страховою компанією, бо може нараховуватися пеня і може бути накладений штраф.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділять Чехії 8,2 мільйона доларів (близько 178 мільйонів чеських крон) на підтримку українських біженців та організацій, які допомагають їм у цій країні. Про це передає посольство США у Празі, з посиланням на Ceske Noviny.

Ця сума – частина коштів у розмірі понад 107 мільйонів доларів, які Штати надають європейським країнам, які бажають надати допомогу громадянам України, які залишають батьківщину через російське вторгнення.

Найбільша частина грошей у Чехії піде до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який отримає 3,3 мільйона доларів. Два мільйони доларів отримає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), 1,5 мільйона піде Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) і 1,4 мільйона – Міжнародній організації з міграції (МОМ).

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Теги: Чехія штраф посольство житло біженці правила

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