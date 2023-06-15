Якщо завтра вибори? Магера дав пораду закордонним українцям

«Хочеш проголосувати – вертайся у країну»

Якщо українці, які перебувають за кордоном, захочуть проголосувати на президентських виборах, то їм доведеться повернутися в Україну. Про це «Главкому» розповів ексзаступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

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На відміну від представників влади, які натякають, що міжнародні партнери педалюють тему електронного голосування, за інформацією ексзаступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери, нічого подібного не відбувається.

«Якщо в когось є вологе бажання загнати все в «Дію» чи ще кудись, то люди не до кінця розуміють, куди вони пхаються і які наслідки можуть бути, – емоційно пояснює Магера.

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Зараз найперше питання, яке требавирішити, – це актуальність реєстру виборців, чи є точна інформація по дільницях. Треба приймати окремий закон і перезапускати реєстр, стверджує Магера, адже на дільницях склалася непроста ситуація, яку не вирішити простим оновленням баз даних.

Магера зауважує, що для європейського континенту питання голосування громадян за кордоном не є ключовим. Є низка європейських держав, які взагалі не передбачають голосування своїх громадян за кордоном на парламентських та президентських виборах.

Магера зауважує, що для європейського континенту питання голосування громадян за кордоном не є ключовим. Є низка європейських держав, які взагалі не передбачають голосування своїх громадян за кордоном на парламентських та президентських виборах. «Хочеш проголосувати – приїжджаєш у країну, тобто ти маєш бути залученим до країни та її проблем. Як на мене, ми надто багато уваги приділяємо закордонним українцям, за всієї до них поваги, у той час коли для нас важливим є проведення чесних та справедливих виборів», – заявив Магера.

Аби залучити до голосування закордонних виборців, експерти пропонують збільшити для них кількість дільниць.

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«Якщо при посольствах є можливість утворити дві виборчі дільниці і дві дільничні комісії, їх треба утворювати. Крім того, треба залучити не тільки дипломатичні, а й торговельно-економічні місії, де є можливість утворити дільниці», – каже Андрій Магера.

Нагадаємо, що у президентському оточенні роблять ставку на розкрутку нового партійного проєкту. Після того, як тріумфатор минулих парламентських виборів – партія «Слуга народу» – вичерпала себе, для команди Зеленського вирішено створити інший політичний дах. За попередніми даними, нова партія або блок буде носити назву «Дія» за аналогією з популярним державним мобільним додатком. За інформацією джерел «Главкома» в керівництві «Слуги народу», займатися реанімацією пропрезидентської сили під новим брендом буде віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, що був головним розробником вищезгаданого додатку.