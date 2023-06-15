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Якщо завтра вибори? Магера дав пораду закордонним українцям

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Якщо завтра вибори? Магера дав пораду закордонним українцям
Аби залучити до голосування закордонних виборців, експерти пропонують збільшити для них кількість дільниць
фото з відкритих джерел

«Хочеш проголосувати – вертайся у країну»

Якщо українці, які перебувають за кордоном, захочуть проголосувати на президентських виборах, то їм доведеться повернутися в Україну. Про це «Главкому» розповів ексзаступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

На відміну від представників влади, які натякають, що міжнародні партнери педалюють тему електронного голосування, за інформацією ексзаступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери, нічого подібного не відбувається.

«Якщо в когось є вологе бажання загнати все в «Дію» чи ще кудись, то люди не до кінця розуміють, куди вони пхаються і які наслідки можуть бути, – емоційно пояснює Магера.

Зараз найперше питання, яке требавирішити, – це актуальність реєстру виборців, чи є точна інформація по дільницях. Треба приймати окремий закон і перезапускати реєстр, стверджує Магера, адже на дільницях склалася непроста ситуація, яку не вирішити простим оновленням баз даних.

Магера зауважує, що для європейського континенту питання голосування громадян за кордоном не є ключовим. Є низка європейських держав, які взагалі не передбачають голосування своїх громадян за кордоном на парламентських та президентських виборах.

Магера зауважує, що для європейського континенту питання голосування громадян за кордоном не є ключовим. Є низка європейських держав, які взагалі не передбачають голосування своїх громадян за кордоном на парламентських та президентських виборах. «Хочеш проголосувати – приїжджаєш у країну, тобто ти маєш бути залученим до країни та її проблем. Як на мене, ми надто багато уваги приділяємо закордонним українцям, за всієї до них поваги, у той час коли для нас важливим є проведення чесних та справедливих виборів», – заявив Магера.

Аби залучити до голосування закордонних виборців, експерти пропонують збільшити для них кількість дільниць.

«Якщо при посольствах є можливість утворити дві виборчі дільниці і дві дільничні комісії, їх треба утворювати. Крім того, треба залучити не тільки дипломатичні, а й торговельно-економічні місії, де є можливість утворити дільниці», – каже Андрій Магера.

Нагадаємо, що у  президентському оточенні роблять ставку на розкрутку нового партійного проєкту. Після того, як тріумфатор минулих парламентських виборів – партія «Слуга народу» – вичерпала себе, для команди Зеленського вирішено створити інший політичний дах. За попередніми даними, нова партія або блок буде носити назву «Дія» за аналогією з популярним державним мобільним додатком. За інформацією джерел «Главкома» в керівництві «Слуги народу», займатися реанімацією пропрезидентської сили під новим брендом буде віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, що був головним розробником вищезгаданого додатку.

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Теги: вибори Андрій Магера закон українці президент

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