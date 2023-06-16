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Скільки українських біженців живуть у Ірландії: шокуюча статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки українських біженців живуть у Ірландії: шокуюча статистика
Ірландія стала прихистком для багатьох біженців з України
фото: irishexaminer

Кількість українців, що прибули до Ірландії з лютого 2023 року зросла на 14%

Відповідно до оновлених статистичних даних, кількість українців, яким надано тимчасовий захист в Ірландії після російського вторгнення в лютому 2022 року, становить майже 85 000 осіб. Про це пише видання Іrish Examiner.

Останній бюлетень Центрального статистичного управління щодо прибулих українців показує, що 84% із них «оновлюють адміністративні дані». Таким чином можна припустити,  що принаймні близько 70 000 українців  залишаються в Ірландії станом на червень 2023 року.

При цьому кількість українців, що прибули до Ірландії з лютого 2023 року зросла на 14%. А уряд країни продовжує шукати житло для українців, які приїздять до країни, а також для тих, хто шукає міжнародного захисту.

Уряд Ірландії ввважає що є «ризик» того, що кількість біженців, які прибувають до країни, знову зросте протягом літніх місяців. Місткість готелів залишається обмеженою, і держава намагається забезпечити додаткові як мінімум 1500 ліжок після того, як цього року було закуплено близько 6418 нових ліжок для розміщення біженців з України.

Нагадаємо, українські родини отримали можливість жити в нових модульних будинках містечка Махон неподалік ірландського Корку. Лідер громади Мішель Баклі підтверив, що департамент у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції розраховує, що у 64 модульні будинки українські родини заїдуть уже найближчими днями. Ці будинки є першими з приблизно 700 таких, які планується збудувати для українців по всій країні. Кожен модульний будинок площею 45 кв. м може вмістити до чотирьох людей, що означає, що 256 людей можуть отримати тут тимчасове житло.

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Теги: Ірландія житло будинок влада біженці

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