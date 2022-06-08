Пенсії у липні: влада перерахує виплати трьом категоріям пенсіонерів

Більшість українських пенсіонерів отримують виплати від 2000 до 3000 гривень

Згідно з бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік, у липні на українців чекає чергове підвищення пенсій. У Мінсоцполітики уточнили, що розраховують на фінансування підвищення пенсій, проте точно відповісти, чи воно буде, не можуть, все залежить від держбюджету. Як підвищать виплати:

мінімальну пенсію з 1934 до 2027 грн;

максимальна пенсія з 19 340 до 20 270 грн;

надбавку за стаж понад норму з 19,34 до 20,27 грн за рік.

При цьому більшість українських пенсіонерів отримують виплати від 2000 до 3000 гривень.

до 2000 грн – 3,7%,

від 2001 до 3000 грн – 40,4%,

від 3001 до 4000 грн – 20,5%,

від 4001 до 5000 грн – 10,9%,

від 5001 до 10000 грн – 18,3%,

більше 10000 грн – 6,2%.

Нагадаємо, що у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.







