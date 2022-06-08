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рус
    Особисті фінанси

    Пенсії у липні: влада перерахує виплати трьом категоріям пенсіонерів

    Пенсії у липні: влада перерахує виплати трьом категоріям пенсіонерів
    фото з відкритих джерел

    Більшість українських пенсіонерів отримують виплати від 2000 до 3000 гривень

    Згідно з бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік, у липні на українців чекає чергове підвищення пенсій. У Мінсоцполітики уточнили, що розраховують на фінансування підвищення пенсій, проте точно відповісти, чи воно буде, не можуть, все залежить від держбюджету. Як підвищать виплати:

    • мінімальну пенсію з 1934 до 2027 грн;
    • максимальна пенсія з 19 340 до 20 270 грн;
    • надбавку за стаж понад норму з 19,34 до 20,27 грн за рік.

    При цьому більшість українських пенсіонерів отримують виплати від 2000 до 3000 гривень.

    • до 2000 грн – 3,7%,
    • від 2001 до 3000 грн – 40,4%,
    • від 3001 до 4000 грн – 20,5%,
    • від 4001 до 5000 грн – 10,9%,
    • від 5001 до 10000 грн – 18,3%,
    • більше 10000 грн – 6,2%.

    Нагадаємо, що у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.

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    Теги: росія окупанти війна фінансування Україна пенсія влада окупація #stoprussia
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    Пенсії у липні: влада перерахує виплати трьом категоріям пенсіонерів