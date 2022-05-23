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    У звільнених населених пунктах Харківщини можна отримати пенсії в мобільних пунктах

    У деокупованих населених пунктах області вже працюють над відновленням житла - У звільнених населених пунктах Харківщини можна отримати пенсії в мобільних пунктах
    У деокупованих населених пунктах області вже працюють над відновленням житла
    фото: Офіс президента

    Окрім пенсій, люди також можуть отримати гуманітарну допомогу

    У звільнених від окупантів населених пунктах Харківської області люди можуть отримати пенсії відразу за кілька місяців. Зробити це можна у відділеннях «Укрпошти», які поновили роботу, або у мобільних відділеннях. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «У цих пунктах, окрім пенсій, люди також можуть отримати гуманітарну допомогу», – сказав він.

    За його словами, такі мобільні поштові відділення дозволяють спростити доступ до послуг у населених пунктах, де часто немає транспортного сполучення, зруйнована інфраструктура, ускладнений процес обслуговування банкоматів тощо.

    Також Тимошенко зауважив, що в деокупованих населених пунктах області вже працюють над відновленням житла. «В першу чергу йдеться про повернення житла тим, чиї домівки повністю зруйновані», – сказав він.

    Так, у Чугуєві, де повністю зруйновано 3 багатоквартирні будинки та 15 приватних, вже опрацьовується план залучення і перебудови готелів та будівництва нових будинків.

    Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для отримання відшкодування втрати будинку чи квартири внаслідок бойових дій потрібно подати заяву в застосунку ДІЯ.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна інфраструктура пенсія Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    У звільнених населених пунктах Харківщини можна отримати пенсії в мобільних пунктах