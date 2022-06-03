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    Економіка та фінанси

    Протягом року пенсії зростуть тричі: коли і для кого

    У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму - Протягом року пенсії зростуть тричі: коли і для кого
    У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму
    фото: glavcom.ua

    У кінці року середня пенсія становитиме 4,5 тис. гривень

    У 2022 року в Україні має відбутися декілька етапів підвищення пенсій. За повідомленням Мінсоцполітики до кінця року можна очікувати ще три підвищення.

    У кінці року середня пенсія становитиме 4,5 тис. гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.

    У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія в липні зросте до 2 027 грн, максимальна – до 20 270 грн.

    У жовтні будуть зроблені такі перерахунки пенсій:

    • Мінімальна пенсія для українців віком від 70 років за умови наявності повного стажу (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок) складатиме 3 000 грн.
    • Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) становитиме 2 680 грн.
    • Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, а це 1,7 млн українців, буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн.

    У грудні 2022 року пенсійні надбавки збільшаться через підвищення прожиткового мінімуму.

    • Мінімальна пенсія зросте до 2 093 грн, максимальна — до 20 930 грн.
    • Для пенсіонерів, які не працюють, у віці 60−70 років за наявності достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) мінімальна пенсія становитиме 2 500 грн.

    Нагадаємо, Шмигаль розповів, що надалі буде з пенсіями. Також повідомлялося, що частина українців у червні отримає перераховані пенсії.

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    Теги: війна закон Україна пенсія #stoprussia
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    Протягом року пенсії зростуть тричі: коли і для кого