Протягом року пенсії зростуть тричі: коли і для кого

У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму

У кінці року середня пенсія становитиме 4,5 тис. гривень

У 2022 року в Україні має відбутися декілька етапів підвищення пенсій. За повідомленням Мінсоцполітики до кінця року можна очікувати ще три підвищення.

У кінці року середня пенсія становитиме 4,5 тис. гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.

У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія в липні зросте до 2 027 грн, максимальна – до 20 270 грн.

У жовтні будуть зроблені такі перерахунки пенсій:

Мінімальна пенсія для українців віком від 70 років за умови наявності повного стажу (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок) складатиме 3 000 грн.

Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) становитиме 2 680 грн.

Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, а це 1,7 млн українців, буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн.

У грудні 2022 року пенсійні надбавки збільшаться через підвищення прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія зросте до 2 093 грн, максимальна — до 20 930 грн.

Для пенсіонерів, які не працюють, у віці 60−70 років за наявності достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) мінімальна пенсія становитиме 2 500 грн.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, що надалі буде з пенсіями. Також повідомлялося, що частина українців у червні отримає перераховані пенсії.