Кабмін забрав доплату у 30 тис. грн на період війни у ряду службовців

Кабмін новою постановою дещо обмежив умови отримання додаткової винагороди 100 тис. грн

Кабінет міністрів встановив обмеження на коло осіб, яким в період війни виплачується додаткова винагорода у 30 тисяч грн та 100 тисяч грн, а також прибрав з числа отримувачів військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони. Про це пише Sud.ua.

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20 січня Кабмін своєю постановою №43 вніс зміни до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Зокрема, у пункті 1 абзацу першого виключили слова «військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора», «співробітникам Служби судової охорони».

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Таким чином, у військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони забрали додаткову винагороду на період війни.

Нагадаємо, до внесення цих змін відповідно до пункту 1 було установлено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30 тис. грн пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Також Кабмін новою постановою дещо обмежив умови отримання додаткової винагороди 100 тис. грн.

Так, винагорода 100 тис. грн виплачується військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби).

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Також пункт 1 доповнили після абзацу першого новим абзацом такого змісту: «Особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки), розмір додаткової винагороди може бути збільшений відповідно до умов та розмірів, визначених Міністерством оборони, але не більше ніж до 50 000 гривень».

Також в іншій редакції викладено пункт 2-1 Постанови – обмежено можливості щодо встановлення додаткової винагороди очільниками міністерств та держорганів.

Так, до змін цей пункт звучав так: «Установити, що порядок і умови виплати додаткової винагороди, а також одноразової грошової допомоги, передбачених цією постановою, визначаються керівниками відповідних міністерств та державних органів».

Після змін керівники зможуть встановити додаткову винагороду до 30 тис. грн: «Установити, що керівники відповідних міністерств та державних органів визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди, одноразової грошової допомоги, розміри виплати додаткової винагороди в розмірі до 30 000 гривень».

Нагадаємо, раніше генеральний директор Portmone Дмитро Басов нарвався на гнівні коментарі українців через свій пост у Facebook. У дописі фінансист заявив, що рішення стосовно зарплати військовим у тилу у розмірі 30 тис. грн «приймалося емоційно, без якогось обґрунтування цифр та очікуваних горизонтів виплат».