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Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як зміняться виплати військовим із лютого: хто втратить премії у 30 тис. грн
Частина військовослужбовців втратить додаткову грошову винагороду
фото з відкритих джерел

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється

Кабінет міністрів України змінив порядок нарахувань додаткової грошової винагороди бійцям сил оборони. Це стосується тих, хто не бере участі у бойових діях і перебуває в тилових регіонах. Про це повідомило Міністерство оборони України. 

Зазначається, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Кому уріжуть доплати у 30 тис. грн

Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України, зазначає Міноборони.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС змінюється з 1 лютого 2023 року.

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. грн, запроваджених постановою Кабінету міністрів України 28 лютого 2022 року № 168.

Підставою для перегляду Порядку стали доручення Кабінету міністрів України від 29 червня 2022 року № 16355/0/1-22 та від 8 липня 2022 № 16355/0/1-22. Ці урядові документи стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки Державного бюджету України. Також бралося до уваги доручення Міністерства економіки України від 13 вересня 2022 року № 16355/6/1-22 щодо формування єдиного підходу у визначенні порядку та умов здійснення виплат, передбачених постановою Кабміну № 168.

«Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. грн на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти – виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються», – підкреслили у Міноборони.

Анонсовані зміни торкнуться винятково:

  • військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України,
  • строковиків і курсантів ВВНЗ,
  • офіцерів управлінь і штабів,
  • також деяких інших категорій.

«Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. грн. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України», – пояснили у Міноборони.

Збільшення розмірів щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців

Водночас, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, вже з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20,1 тис. грн. Також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України – на рівні не менше ніж 17 тис. грн.

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Теги: війна військові Міноборони зарплата

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