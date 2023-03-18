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Приватбанк попередив про можливі проблеми з картками

Надія Карбунар
glavcom.ua
Приватбанк попередив про можливі проблеми з картками
Банк запланував технічні роботи
фото з відкритих джерел

Попередження опубліковано в «Приват24 для бізнесу»

Клієнтів Приватбанку попереджають про можливі проблеми у роботі з картками в ніч на 19 березня. Це пов'язують із технічними роботами. Про це повідомляє пресслужба фінансової установи.

Попередження опубліковано в «Приват24 для бізнесу».

«Шановні клієнти, ми робимо Приватбанк кращим, комфортнішим та ще технологічнішим, тому запланували технічні роботи: У період з 00:05 до 03:05 19.03.2023 можливі труднощі щодо роботи з картками», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що премії членів наглядової ради Приватбанку під час війни обурили мережу.

Зазначалося, що члени наглядової ради Приватбанку отримували щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським.

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Теги: Приватбанк гроші розслідування

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