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Росіяни бідкаються: низка банків у Казахстані та В'єтнамі не приймають картки «Мір»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Росіяни бідкаються: низка банків у Казахстані та В'єтнамі не приймають картки «Мір»
фото з відкритих джерел

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах

Ряд банків В'єтнаму та Казахстану призупинили прийом карток російської платіжної системи «Мир». Про це повідомляють «Известия».

За даними газети, зокрема, картки «Мир» більше не беруть у в'єтнамському BIDV.

Як повідомив співробітник банку, BIDV продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платіжної системи «Мир» у цьому списку немає.

Також у Народному банку Казахстану (Халик Банк) перестали приймати карти «Мир». Зазначається, що картки не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати.

Нагадаємо, обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, вчора припинив найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank.

Крім Isbank та DenizBank карти «Мир» приймають Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. При цьому деякі з них можуть самостійно припиняти обслуговування в мережі своїх пристроїв карток російських банків, які знаходяться під блокуючими санкціями, і відхиляти на своєму боці операції з картками.

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток також опрацьовувалась з Іраном, Кубою, Єгиптом та Венесуелою.

НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.

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Економіка

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