У Харкові з весни 2026 року ціни на квартири знизилися приблизно на 10%. Через недостатній попит власники нерухомості змушені поступово поступатися в ціні. Водночас однокімнатну квартиру, придатну для проживання, можна придбати від $25 тис. Про це повідомляє «Главком».

Голова Харківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Ольховська у коментарі «Главкому» пояснила, що пропозицій на ринку достатньо, однак кількість покупців залишається обмеженою. Серед причин вона назвала скорочення фінансування державних програм підтримки придбання житла.

«Вибір квартир є. Якщо до нас надходить запит на купівлю, можемо запропонувати клієнту багато варіантів. Але з весни ціни трохи знижуються. Ринок наситився пропозиціями і просів приблизно на 10%», – зазначила Ольховська.

За її оцінкою, на вторинному ринку квартири, у які можна одразу заселитися, коштують від $25 тис. за однокімнатну, від $35 тис. за двокімнатну та від $40 тис. за трикімнатну.

Водночас статистика ЛУН свідчить про дещо іншу динаміку. Середня вартість однокімнатної квартири в листопаді становила $24 тис., що на 9% більше, ніж торік. За останні шість місяців цей показник не змінився.

Двокімнатні квартири коштували в середньому $38 тис. За рік вони подорожчали на 6%, але за пів року подешевшали на 2,5%. Середня ціна трикімнатного житла становила $50,9 тис., що на 2% більше в річному вимірі та на 2,1% менше порівняно з травнем.

Суттєво відрізняються ціни залежно від району. Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Шевченківському районі – у середньому за $32,9 тис., найдешевші – у Новобаварському, де житло коштує близько $20,5 тис.

За словами рієлторки, покупці частіше цікавляться квартирами на Павловому Полі, поблизу метро «Наукова», на Холодній Горі та в центральних районах. Натомість Салтівка й околиці Олексіївки користуються значно меншим попитом через безпекові ризики.

«Є райони, які розташовані дуже близько до місць, куди частіше прилітає. Попиту там практично немає», – пояснила Ольховська.

На первинному ринку середня стартова вартість квадратного метра в листопаді становила $620. У новобудовах економкласу житло коштувало в середньому $550 за кв. м, комфорткласу – $600, бізнес-класу – від $800, а преміумкласу – близько $1390.

За рік ціни в економ- та комфорткласі залишилися незмінними, тоді як житло бізнес-класу подорожчало на 8%.

Нагадуємо, що у Києві також дешевшають квартири через безпекову ситуацію. За останні пів року ціни впали на 5–10%. Як розповіла голова Київського відділення АФНУ Світлана Рощіна, покупці поступово повертаються до переглядів житла, однак кількість угод залишається невеликою. Частина потенційних покупців відкладає придбання квартири.

Водночас на Заході України ціни на житло продовжують підніматися. У Львові за останні місяці вартість нерухомості зросла на 5–10%. У листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $75 тис., двокімнатної – $75 тис., а трикімнатної – $140 тис. А квадратний метр у новобудовах міста коштує в середньому $1,55 тис.

У Чернівцях квартири на вторинному ринку подорожчали на 5–7%. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Чернівців становить $62,5 тис. Двокімнатна квартира в середньому коштує $85 тис., а трикімнатна – $109 тис.