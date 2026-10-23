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Оренда у Кривому Розі: на одну квартиру претендує до 10 людей

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Оренда у Кривому Розі: на одну квартиру претендує до 10 людей
Через великий наплив переселенців у Кривому Розі різко зріс попит на оренду квартир, ціни піднялися і взимку падати не будуть
фото з відкритих джерел

За останній рік вартість оренди в місті зросла в середньому на 1 тис. грн

У Кривому Розі зберігається стабільно високий попит на довгострокову оренду житла. Головною причиною є постійний приплив вимушених переселенців із прифронтових областей – Донецької, Херсонської та Запорізької, йдеться в матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Кривому Розі у жовтні 2026 року».

За словами місцевої рієлторки Катерини Пасєчнікової, за останній рік вартість оренди в місті зросла в середньому на 1 тис. грн. Попри велику кількість оголошень, попит суттєво перевищує пропозицію: на одну якісну квартиру з хорошим ремонтом одночасно претендують від 5 до 10 потенційних орендарів.

Скільки коштує орендувати житло:

  • 1-кімнатні квартири: від 2 000 до 15 000 грн/місяць;
  • 2-кімнатні квартири: від 3 000 до 25 000 грн/місяць;
  • 3-кімнатні квартири: від 5 000 до 25 000 грн/місяць.

Найдешевші варіанти традиційно пропонують у віддалених районах та будинках старого житлового фонду. Максимальні цінники у 25 тис. грн. фіксують на просторі квартири в центральних районах Кривого Рогу та в сучасних новобудовах.

Експерти ринку не радять очікувати на зимове здешевлення нерухомості. Оренда в місті майже не залежить від сезонних факторів. Ключовим рушієм ринку залишається високий попит з боку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), тому власники житла триматимуть ціни на теперішньому рівні.

Нагадаємо, на початку жовтня на столичному ринку оренди житла зафіксовано зростання кількості вільних квартир. Орендарі масово звільняють помешкання, переїжджаючи в інші райони Києва або взагалі виїжджаючи з міста.

Раніше «Главком» писав, що у Тернополі орендувати квартиру стало складно. 

У Чернівцях оренда подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. Водночас попит на квартири залишається високим – орендарі розбирають житло за ринковою ціною протягом 24–48 годин.

У Полтаві ціни теж зросли до 30% за рік. Також продовжує дорожчати оренда житла у Львові. За рік вартість однокімнатних квартир зросла на 38%, двокімнатних – на 28%, а трикімнатних – на 41%. 

Завдяки відносній безпеці Трускавець став популярним для тривалого проживання. Через масовий наплив нових мешканців ціни на оренду стрімко зросли, тож тепер у місті активно будують житло, аби задовольнити попит.

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Теги: житло оренда нерухомість Кривий Ріг

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