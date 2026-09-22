У Харкові квартири здаються за день-два: рієлторка розповіла про небувалий попит

Найчастіше житло шукають переселенці та військові, а вибір району залежить від безпекової ситуації

У Харкові восени 2026 року різко зріс попит на оренду житла. За останній рік вартість квартир у місті в окремих сегментах зросла вдвічі, а вільні помешкання можуть знайти орендарів за один-два дні. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026 року»

Голова Харківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Ольховська пояснює зростання попиту приїздом переселенців з окупованих територій та прифронтових населених пунктів. Також житло в Харкові активно шукають військові.

«Квартири здаються за два дні, а то й за день. Такого попиту ще за роки повномасштабної війни не було», – каже Ольховська.

За останні пів року оренда в Харкові, за словами рієлторки, майже подвоїлася. Однокімнатна квартира на вторинному ринку коштує в середньому 5–6 тис. грн на місяць, у новобудовах – 10–15 тис. грн. Двокімнатні квартири здають приблизно за 6–10 тис. грн на вторинці та 10–20 тис. грн у новобудовах. Трикімнатні коштують від 8–12 тис. грн на вторинному ринку та від 15 тис. грн у новобудовах.

На вибір житла суттєво впливає безпекова ситуація. Серед районів, які орендарі вважають відносно безпечнішими, Ольховська називає Нові Будинки, частину ХТЗ, Холодну Гору, Пісочин, а також райони вулиць Одеської та Гагаріна. Центр, за її словами, здебільшого обирають військові. Водночас переселенці із зон активних бойових дій часто готові орендувати житло і в менш безпечних районах.

Яким буде ринок оренди взимку, наразі спрогнозувати складно. За словами рієлторки, якщо через проблеми з опаленням частина людей виїжджатиме з Харкова, попит може знизитися. Водночас уже зараз частина харків’ян, які жили в Києві, повертається до міста.

Раніше «Главком» писав, що у Вінниці зараз дуже високий попит на орендоване житло. Найактивніше квартири шукають переселенці з прифронтових міст, студенти та люди, які приїжджають до міста через роботу. Водночас найбільше проблем виникає з пошуком бюджетних варіантів – їх на ринку бракує.