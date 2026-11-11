Квартири у Львові дорожчають: скільки коштує житло у листопаді

У листопаді середня стартова ціна квадратного метра у новобудовах Львова становить $1,55 тис

На тлі постійного подорожчання львівської нерухомості помітно трансформувався і сам попит. Переселенці з інших областей тепер шукають повноцінне сімейне житло «під ключ», у яке можна одразу в’їхати. Як наслідок, критерії вибору квартир на ринку суттєво змінилися.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує житло у Львові та які квартири мають найбільший попит.

Які квартири шукають покупці

Голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов у коментарі «Главкому» розповів, що зміна попиту стала помітною наприкінці літа – на початку осені. Якщо раніше покупці насамперед цікавилися однокімнатними квартирами в сучасних житлових комплексах, то тепер на перше місце вийшли двокімнатні. Найбільше цінують квартири з двома ізольованими кімнатами, просторою кухнею та в хорошому стані. Таке житло шукають як у новобудовах, так і на вторинному ринку.

Серед популярних варіантів – квартири в будинках міжвоєнного періоду, зокрема австрійської та польської забудови, а також у будинках радянських часів із вдалим плануванням.

«Багато людей зараз переїжджають сім'ями по три-чотири особи. Зрозуміло, що в однокімнатній квартирі їм уже затісно, тому шукають більше житло», – пояснює Борисов.

Серед покупців, які переїжджають до Львова з інших регіонів, найчастіше трапляються мешканці Києва, Дніпра та Харкова. Також житло купують вихідці із Запоріжжя та Одеси.

Чому покупці готові переплачувати за ремонт

Ще одна помітна тенденція – покупці хочуть придбати квартиру, у якій можна одразу жити. За словами рієлтора, стан помешкання став одним із головних критеріїв вибору. Люди готові заплатити більше, аби не займатися ремонтом після купівлі.

Причина не лише в додаткових витратах. У Львові непросто знайти хороших майстрів і організувати ремонтні роботи. Особливо складно тим, хто нещодавно переїхав до міста й не має тут знайомих, які могли б порадити будівельників. Через це якісні двокімнатні квартири з ремонтом у хороших будинках стають дефіцитними. Власники таких помешкань можуть просити вищу ціну.

«Покупці готові переплачувати за квартири з ремонтом значно більше, ніж раніше. Для них важливо одразу заселитися й жити, без додаткових клопотів та ремонту», – каже Борисов.

За його оцінкою, у сучасних новобудовах, які нещодавно ввели в експлуатацію і де квартири вже мають ремонт, квадратний метр може коштувати понад $2,5 тис.

Головні тренди первинного та вторинного ринків житла

Борисов зазначає, що подорожчання новобудов тягне вгору і ціни на вторинному ринку. Власники старих квартир орієнтуються на прайси забудовників, оскільки часто продають своє житло саме для того, щоб купити нову квартиру.

За словами рієлтора, ще рік тому на первинному ринку можна було знайти квартири приблизно за $1,3 тис. за кв. м. Тепер такі пропозиції практично зникли, а ціни починаються орієнтовно від $1,6 тис. за квадратний метр. Йдеться про квартири без ремонту, у які після купівлі ще потрібно вкладати гроші.

Водночас Борисов радить не оминати увагою вторинний ринок. За його словами, там можна знайти квартири за $1,2–1,5 тис. за квадратний метр, які мають потенціал для подорожчання. Але важливо оцінювати не лише ціну, а й стан будинку, планування та розташування.

«Є квартири, які коштують навіть $800 за квадратний метр. Але я б не радив орієнтуватися лише на низьку ціну. Зазвичай у таких помешкань є причини бути дешевими: незручне планування, поганий стан чи інші недоліки. У результаті така покупка може виявитися невигідною», – застерігає рієлтор.

В історичному центрі та престижних районах Львова вартість квадратного метра подекуди перевищує $3 тис. за кв. м. Це дефіцитний сегмент ринку зі стабільним попитом.

Скільки коштує квартира у Львові

За оцінками Андрія Борисова, за однокімнатну квартиру на вторинному ринку в прийнятному стані покупцеві варто розраховувати приблизно на $60 тис.

Двокімнатна квартира коштуватиме орієнтовно $80–90 тис. Із трикімнатним житлом усе складніше: ціна залежить від площі, стану та типу будинку. Наприклад, трикімнатна квартира площею 56–60 кв. м у хрущовці може коштувати $50–65 тис., тоді як помешкання площею понад 100 кв. м в австрійському будинку – від $150 тис.

Що показує статистика

У листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова становить $75 тис. За рік вона зросла на 8,7%, а за останні пів року на 4,1%.

Двокімнатна квартира в середньому коштує $75 тис. Це на 12,7% більше, ніж рік тому, а за пів року +7%.

Середня ціна трикімнатних квартир – $140 тис. За рік вартість зросла на 12%, а за останні шість місяців на 7,6%.

Середні ціни на квартири у Львові графіка: ЛУН

Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Личаківському районі – у середньому за $78,1 тис. Найдешевші – у Залізничному, де середня ціна становить $70,7 тис.

Вартість однокімнатної квартири по районах Львова дані: ЛУН

Двокімнатне житло найдорожче у Франківському районі – близько $110 тис. У Шевченківському такі квартири коштують у середньому $106 тис.

Ціни на двокімнатну квартиру у Львові графіка: ЛУН

Найдорожче купити трикімнатну квартиру вийде у Галицькому районі – близько $185 тис. Найдоступніші варіанти – у Залізничному, де середня вартість такого житла становить $111 тис.

Скільки коштує трикімнатна квартира у Львові дані: ЛУН

Що відбувається з цінами у новобудовах

У листопаді середня стартова ціна квадратного метра у новобудовах Львова становить $1,55 тис. За останній рік вона зросла на 10,7%, а за пів року – на 3,3%.

Як змінилася ціна квадратного метра в новобудовах Львова графіка: ЛУН

Найдорожчі пропозиції у преміумсегменті – $2,65 тис. за квадратний метр.

Стартові ціни в новобудовах Львова в різних сегментах графіка: ЛУН

Нагадуємо, що у Львові дорожчає не лише купівля, а й оренда житла. Однокімнатна квартира коштує в середньому 24,8 тис. грн на місяць. За рік такі помешкання подорожчали на 38%. Оренда двокімнатних квартир обходиться приблизно у 29,3 тис. грн, а трикімнатних – у 36,4 тис. грн. Найбільше за рік зросла вартість оренди саме трикімнатного житла – на 41%.

Раніше «Главком» писав, що через безпекову ситуацію в Києві частина мешканців виїжджає зі столиці або відкладає купівлю житла. За словами голови Київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлани Рощіної, після періоду затишшя покупці поступово повертаються до переглядів квартир, однак угод залишається небагато. Люди, які мають гроші на купівлю, часто не поспішають із рішенням і чекають, як розвиватиметься ситуація. Водночас частина потенційних покупців узагалі відклала свої плани.