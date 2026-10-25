Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир
Попри поступове зниження попиту, вартість оренди житла у Житомирі продовжує залишатися високою
фото: Unsplash (ілюстративне)

Однокімнатні квартири в Житомирі коштують майже стільки ж, скільки трикімнатні

У Житомирі спостерігається незвичне співвідношення цін на оренду житла. У жовтні 2026 року середня вартість однокімнатної квартири становить 14 тис. грн на місяць, тоді як двокімнатної та трикімнатної – по 15 тис. грн. Така невелика різниця свідчить про високий попит на компактне житло, повідомляє «Главком».

Зазначимо, що останній рік оренда однокімнатних квартир у Житомирі подорожчала на 17%, тоді як двокімнатних і трикімнатних – на 25%.

Голова Житомирського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Мелай розповіла «Главкому», що після активного літнього сезону попит на оренду житла поступово знижується. «Основний пік попиту припав на серпень і майже весь вересень. Зараз попит поступово спадає», – зазначила рієлторка.

За словами експертки, найдешевші однокімнатні квартири у старому житловому фонді можна орендувати за 8–11 тис. грн на місяць. Натомість у новобудовах ціни становлять від 12 до 18 тис. грн. За двокімнатну квартиру в старому будинку просять приблизно 10–15 тис. грн, а в новобудові – у середньому 17–18 тис. грн. Окремі пропозиції перевищують 20 тис. грн на місяць.

Оренда трикімнатного житла у старому фонді коштує близько 16–17 тис. грн. Водночас попит на такі помешкання нижчий через більші витрати на комунальні послуги, особливо взимку.

Мелай пояснила, що на ринок оренди впливають люди, які переїжджають до Житомира з інших міст, зокрема Києва та Запоріжжя. Частина орендарів віддає перевагу новобудовам із сучасним ремонтом, автономним опаленням та розвиненою інфраструктурою. За оцінкою фахівчині, протягом року оренда квартир у Житомирі подорожчала приблизно на 5–7%, а житла в новобудовах – на 10–20%.

Щодо прогнозів на зиму, рієлторка зазначила, що в холодну пору року попит на оренду традиційно знижується. Однак через можливе збільшення кількості переселенців сезонного здешевлення може не відбутися. Зокрема, на ціни впливатимуть ситуація з електропостачанням та інтенсивність внутрішньої міграції.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Кривому Розі через значний наплив переселенців із прифронтових регіонів різко зріс попит на оренду житла. На одну квартиру з хорошим ремонтом можуть одночасно претендувати від п'яти до десяти орендарів. За останній рік вартість оренди у Кривому Розі зросла в середньому на 1 тис. грн. Водночас експерти не прогнозують сезонного здешевлення житла взимку, оскільки попит із боку переселенців залишається стабільно високим.

Читайте також:

Теги: оренда нерухомість квартира Житомир ціни житло

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сири подорожчають в Україні
В Україні очікується подорожчання сиру
6 жовтня, 05:50
Оренда квартир у Трускавці подорожчала на тлі високого попиту та нестачі вільного житла
Ціни на оренду в Трускавці б’ють рекорди: кияни окупували місто на зиму
9 жовтня, 09:42
Розмір часткової компенсації становить до 500 тис. грн
Переобладнання житла для ветеранів з інвалідністю: Київрада спростила отримання компенсації
1 жовтня, 18:06
Мережі автозаправних станцій не оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 1 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
1 жовтня, 07:29
Будинок із великою ділянкою жінка шукала цілий рік
Жінка купила хату в селі за $19 тисяч та розповіла, чому шкодує
4 жовтня, 21:15
За даними ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві зараз становить близько 17 тис. грн на місяць
Ціни на оренду квартир у Києві в жовтні 2026 року
6 жовтня, 20:00
Деталі щодо пошкоджених об'єктів та масштабів руйнувань уточнюються
Ворог атакував Київ балістикою вдруге за ніч
14 жовтня, 05:19
Росіянам доводиться стояти зранку до ночі у довжелезних чергах через критичний дефіцит продуктів
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
16 жовтня, 18:36
Основна частина стіни будинку майже повністю глуха, за винятком одного невеликого вікна
Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому
19 жовтня, 18:01

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир
У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир
Графіки відключення світла 26 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 26 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: кому зірки обіцяють нові можливості, а кому варто пригальмувати
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: кому зірки обіцяють нові можливості, а кому варто пригальмувати
Церковний календар на листопад 2026 року: коли починається Різдвяний піст і святкують Михайла, Катерини та Андрія
Церковний календар на листопад 2026 року: коли починається Різдвяний піст і святкують Михайла, Катерини та Андрія

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
100K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
60K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua