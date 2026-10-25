У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир

Однокімнатні квартири в Житомирі коштують майже стільки ж, скільки трикімнатні

У Житомирі спостерігається незвичне співвідношення цін на оренду житла. У жовтні 2026 року середня вартість однокімнатної квартири становить 14 тис. грн на місяць, тоді як двокімнатної та трикімнатної – по 15 тис. грн. Така невелика різниця свідчить про високий попит на компактне житло, повідомляє «Главком».

Зазначимо, що останній рік оренда однокімнатних квартир у Житомирі подорожчала на 17%, тоді як двокімнатних і трикімнатних – на 25%.

Голова Житомирського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Мелай розповіла «Главкому», що після активного літнього сезону попит на оренду житла поступово знижується. «Основний пік попиту припав на серпень і майже весь вересень. Зараз попит поступово спадає», – зазначила рієлторка.

За словами експертки, найдешевші однокімнатні квартири у старому житловому фонді можна орендувати за 8–11 тис. грн на місяць. Натомість у новобудовах ціни становлять від 12 до 18 тис. грн. За двокімнатну квартиру в старому будинку просять приблизно 10–15 тис. грн, а в новобудові – у середньому 17–18 тис. грн. Окремі пропозиції перевищують 20 тис. грн на місяць.

Оренда трикімнатного житла у старому фонді коштує близько 16–17 тис. грн. Водночас попит на такі помешкання нижчий через більші витрати на комунальні послуги, особливо взимку.

Мелай пояснила, що на ринок оренди впливають люди, які переїжджають до Житомира з інших міст, зокрема Києва та Запоріжжя. Частина орендарів віддає перевагу новобудовам із сучасним ремонтом, автономним опаленням та розвиненою інфраструктурою. За оцінкою фахівчині, протягом року оренда квартир у Житомирі подорожчала приблизно на 5–7%, а житла в новобудовах – на 10–20%.

Щодо прогнозів на зиму, рієлторка зазначила, що в холодну пору року попит на оренду традиційно знижується. Однак через можливе збільшення кількості переселенців сезонного здешевлення може не відбутися. Зокрема, на ціни впливатимуть ситуація з електропостачанням та інтенсивність внутрішньої міграції.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Кривому Розі через значний наплив переселенців із прифронтових регіонів різко зріс попит на оренду житла. На одну квартиру з хорошим ремонтом можуть одночасно претендувати від п'яти до десяти орендарів. За останній рік вартість оренди у Кривому Розі зросла в середньому на 1 тис. грн. Водночас експерти не прогнозують сезонного здешевлення житла взимку, оскільки попит із боку переселенців залишається стабільно високим.