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Ціни на квартири у Чернівцях у листопаді 2026 року

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Ціни на квартири у Чернівцях у листопаді 2026 року
Ціни на квартири у Чернівцях за останні місяці підросли на 5–7%
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку тилового обласного центру може сягати $120 тис.

У Чернівцях зберігається стабільний попит на ринку житла. Більшість покупців – місцеві жителі, однак приблизно чверть угод припадає на людей, які переїхали до міста з інших регіонів. 

«Главком» розбирався, скільки зараз коштують квартири у Чернівцях, які ціни в забудовників та на яку суму варто розраховувати покупцям на вторинному ринку.

Хто купує квартири у Чернівцях

Голова Чернівецького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олександр Сопівник у коментарі «Главкому» розповів, що ринок житла у місті залишається стабільним. На покупців з інших регіонів припадає приблизно чверть попиту на чернівецьку нерухомість. 

«Приблизно 20–25% покупців – приїжджі, ще 75–80% – мешканці Чернівців», – каже рієлтор.

За його словами, за останні кілька місяців вартість квартир помітно зросла, зокрема подорожчало житло з ремонтом. Поступово переглядають ціни й забудовники, тому нові пропозиції на первинному ринку також стають дорожчими.

Скільки коштують квартири  

Ціни на первинному ринку залежать від стадії будівництва, класу житлового комплексу та готовності квартири. За словами Олександра Сопівника, на початковому етапі будівництва, коли будинок перебуває на стадії котловану, забудовники пропонують квадратний метр приблизно за $1,2–1,25 тис. Однокімнатні квартири можуть коштувати від $1,3 тис. за кв. м.

У вже готових будинках ціни коштують приблизно $1,6–1,8 тис. за квадратний метр. Йдеться про квартири без ремонту.

За оцінкою Олександра Сопівника, ціни на однокімнатні квартири в хорошому житловому стані з ремонтом подекуди сягають навіть $90-120 тис., двокімнатні – $100-175 тис.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Чернівців становить $62,5 тис. За рік вона зросла на 15,6%, а за пів року 7,6%. 

Двокімнатна квартира в середньому коштує $85 тис. Це на 10,4% більше, ніж рік тому, і +1,7% за останні шість місяців. Середня ціна трикімнатної квартири становить $109 тис. За рік таке житло подорожчало на 9%, а з травня на 2,8%.

Середня вартість квартир на вторинному ринку
Середня вартість квартир на вторинному ринку
графіка: ЛУН

Середня ціна квадратного метра на первинному ринку становить $1,2 тис. (55 тис. грн). За рік ціна зросла майже на 30%. Квадратний метр в економкласі коштує від $950 (43,6 тис. грн). За рік вона зросла на 62%.

У комфорткласі квадратний метр коштує 1,2 тис. (55,8 тис. грн) – це на 31% більше, ніж торік. У бізнес-класі ціна становить 1,33 тис. (57,3 тис. грн). За рік квадратний метр подорожчав на 22%.

Стартова ціна квадратного метра у новобудовах
Стартова ціна квадратного метра у новобудовах
графіка: ЛУН

Що продають у Чернівцях

Найдешевші однокімнатні квартири у Чернівцях продають від $34,4 тис. За таку суму пропонують житло площею 25 кв. м із косметичним ремонтом. В іншому оголошенні однокімнатну квартиру площею 31,4 кв. м поблизу Центральної площі продають за $35 тис.

Найдешевші однокімнатні квартири в Чернівцях
Найдешевші однокімнатні квартири в Чернівцях
дані: ЛУН

За $90 тис. можна купити помешкання площею 45 кв. м з облаштованим сучасним інтер'єром.

 

Одна з найдорожчих «однушок» в Чернівцях коштує $190 тис. Її площа 70 кв. м. Ще один варіант – квартира у новобудові в центрі міста площею 40 кв. м з ремонтом. Власник просить $150 тис. 

Найдорожчі однокімнатні квартири в Чернівцях
Найдорожчі однокімнатні квартири в Чернівцях
скриншот з сайту ЛУН

Двокімнатні квартири на вторинному ринку можна знайти від $38 тис. Це переважно житло у старому житловому фонді. 

Найдешевші двокімнатні квартири в Чернівцях
Найдешевші двокімнатні квартири в Чернівцях
дані: ЛУН

Від $100 тис. вже продаються просторі помешкання із сучасним ремонтом. Наприклад, у новобудові пропонують квартиру площею 60 кв. м за $102 тис.

Ціни на двокімнатні квартири
Ціни на двокімнатні квартири
скриншот з сайту оголошень

Найдорожча «двушка» у Чернівцях коштує $185 тис. За таку суму пропонують 74 кв. м із ремонтом у клубному будинку. 

Найдорожчі варіанти двокімнатних квартир
Найдорожчі варіанти двокімнатних квартир
скриншот з ЛУН

Трикімнатну квартиру в Чернівцях можна знайти від $55 тис. без ремонту. 

Найдешевші трикімнатні квартири в Чернівцях
Найдешевші трикімнатні квартири в Чернівцях
скриншот оголошень

Удвічі дорожче продаються квартири в історичному центрі міста. Наприклад, помешкання площею 115 кв. м з ремонтом коштує $125 тис.

Ціни на трикімнатні квартири в центрі Чернівців
Ціни на трикімнатні квартири в центрі Чернівців
дані: ЛУН

Найдорожча трикімнатна квартира коштує близько $180 тис. Таке житло продають зі свіжим ремонтом та новими меблями.

Найдорожчі трикімнатні квартири в Чернівцях
Найдорожчі трикімнатні квартири в Чернівцях
скриншот з сайту ЛУН

Раніше «Главком» писав, що у Львові за останні місяці також зросли ціни на нерухомість. У листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $75 тис., двокімнатної – $75 тис., а трикімнатної – $140 тис. Водночас квадратний метр у новобудовах міста коштує в середньому $1,55 тис.

А от у Києві через безпекову ситуацію навпаки – за останні пів року квартири на вторинному ринку подешевшали на 5–10%. За словами голови Київського відділення АФНУ Світлани Рощіної, після періоду затишшя покупці поступово повертаються до переглядів квартир, однак угод залишається небагато. Люди, які мають гроші на купівлю, часто не поспішають із рішенням і чекають, як розвиватиметься ситуація. Водночас частина потенційних покупців узагалі відклала свої плани.

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Теги: Чернівці квартира продаж нерухомість житло

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