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Ціни на квартири у Києві у листопаді 2026 року. Власники квартир змирилися з новою реальністю

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Ціни на квартири у Києві у листопаді 2026 року. Власники квартир змирилися з новою реальністю
Однокімнатні квартири в Києві за пів року подешевшали на 4,3%
колаж: glavcom.ua

За останні пів року житло у столиці подешевшало на 5-10%

Поточна динаміка ринку житла в Києві вказує на обмежене відновлення ринкової активності. Безпековий фактор та стриманий інтерес з боку покупців змусили продавців на вторинному ринку помірно знизити середні ціни.

«Главком» оцінив попит на квартири у столиці та дізнавався, скільки вони коштують.

Що відбувається з попитом

На ринку нерухомості спостерігається лише незначне пожвавлення активності. За словами голови Київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлани Рощіної,  після місячного затишшя покупці поступово відновлюють перегляди житла.

«Спочатку було певне замирання, а потім люди прийшли до тями й почали жити далі. Хтось виїхав, хтось відклав покупку, а хтось таки наважився і купує», – пояснює рієлторка.

За її спостереженнями, клієнти з готівкою наразі купувати не поспішають, вичікуючи подальшого розвитку ситуації на ринку. Водночас фіксуються поодинокі випадки, коли житло в столиці купують громадяни, які повертаються з-за кордону.

Частина попиту, за словами експертки, напряму залежить від державних програм. Наразі виплати за житловими сертифікатами «єВідновлення» призупинені, тож люди очікують на фінансування. Оскільки ці кошти мають цільове призначення, після відновлення виплат їхні власники одразу вийдуть на ринок нерухомості.

Рієлторка зазначає: попри те, що дехто з покупців планував придбати житло в інших регіонах, ціни там подекуди виявилися вищими, ніж у столиці. Водночас покращення умов програми пільгового кредитування «єОселя», на її думку, також може стати додатковим стимулом для активізації купівлі. 

Ціна в оголошенні не дорівнює ціні угоди

За словами Світлани Рощіної, наразі за оголошеннями в мережі складно визначити реальну вартість житла. Якщо ще два місяці тому рекламні ціни відповідали дійсності, то зараз власники залишають їх незмінними, хоча під час реальних угод готові йти на поступки.

Так, на лівому березі столиці квартиру, що виставлялася за $140 тис., у результаті торгу забрали за $135 тис. Колеги Рощіної також фіксують знижки в розмірі до $10 тис. За її словами, дисконт у 5-10% уже став звичною практикою.

Утім, готовність власників знижувати ціну залежить виключно від того, наскільки терміново їм потрібно продати нерухомість: «Одні кажуть: «Мені не горить, нехай стоїть». А якщо людині треба вирішити питання зараз, то вона поступається».

Питання про середню ціну квартири в Києві не має простої відповіді, зазначає Рощіна. Вартість житла залежить від району, планування та класу будинку, а останнім часом на неї суттєво впливають поверх і наявність генератора.

На лівому березі столиці квартири продаються, але, за словами рієлторки, «не дуже швидко, телефон переважно мовчить». Попит тут суттєво просів через постійні логістичні проблеми з мостами під час повітряних тривог. 

Чому квартири висять роками

Ще однією причиною розбіжностей між оголошеннями та реальними цінами є суб'єктивна «своя цифра» власника. За словами Рощіної, далеко не всі продавці готові адаптуватися до ринкових реалій. Хоча ріелтори радять виставляти об'єктивну вартість, остаточне рішення залишається за власником, який сам оплачує тривалу рекламу. У результаті таке житло місяцями не знаходить покупців, але інші продавці починають орієнтуватися на цю завищену ціну, помилково вважаючи її ринковою.

«Квартира може висіти в рекламі довго й нудно – і рік, і роками. Але так було завжди, а не лише під час війни», – зазначає Рощіна. За її спостереженнями, інколи продажу заважають неякісні фотографії чи поганий опис об'єкта, проте найчастішою причиною є саме завищена ціна. Якщо вартість виставлена правильно, квартира зазвичай продається за один-три місяці.

Скільки коштують квартири на вторинці

На початку листопада однокімнатна квартира в Києві коштує всередньому $66,9 тис. За рік ціна майже не змінилася, а за пів року знизилася на 4,3%.

Двокімнатна коштує в середньому $98 тис. Вона подешевшала на 6,6% за рік і на 10,9% за пів року.

Середня ціна трикімнатної квартири становить $145 тис. За рік вартість такого житла впала на 3,3% , і мінус 8,9% за пів року.

Квартири в Києві поступово дешевшають
Квартири в Києві поступово дешевшають
графіка: ЛУН

Однокімнатні квартири, середня вартість

  • Печерський – $140 000
  • Шевченківський – $87 000
  • Голосіївський – $77 000
  • Подільський – $73 000
  • Дарницький – $63 000
  • Оболонський – $58 000
  • Дніпровський – $56 700
  • Солом'янський – $56 000
  • Святошинський – $50 700
  • Деснянський – $42 500
Середні ціни на однокімнатну квартиру в Києві
Середні ціни на однокімнатну квартиру в Києві
графіка: ЛУН

Двокімнатні квартири, середня вартість

  • Печерський – $207 000
  • Шевченківський – $119 000
  • Голосіївський – $115 000
  • Подільський – $104 000
  • Дарницький – $90 900
  • Оболонський – $82 000
  • Солом'янський – $76 000
  • Святошинський – $67 800
  • Дніпровський – $67 000
  • Деснянський – $60 000
Скільки коштує двокімнатна квартира в столиці
Скільки коштує двокімнатна квартира в столиці
дані: ЛУН

Трикімнатні квартири, середня вартість

  • Печерський – $330 000
  • Шевченківський – $214 000
  • Голосіївський – $153 000
  • Подільський – $135 000
  • Дарницький – $118 000
  • Оболонський – $117 000
  • Солом'янський – $115 000
  • Дніпровський – $104 000
  • Святошинський – $89 900
  • Деснянський – $74 300
Медіанна ціна трикімнатної квартири
Медіанна ціна трикімнатної квартири
графіка: ЛУН

Що з новобудовами

На первинному ринку ціни ростуть. За даними ЛУН, середня стартова ціна квадратного метра у столичних новобудовах становить 66,8 тис. грн ($1450). За рік вона зросла на 20%, а за пів року на 13,6%.

За класами житла:

  • економ – 41,5 тис. грн за кв. м (близько $900)
  • комфорт – 57,6 тис. грн (близько $1 250)
  • бізнес – 88,7 тис. грн (близько $1 930)
  • преміум – 160 тис. грн (близько $3 470)
Середні ціни за квадратний метр на первинці
Середні ціни за квадратний метр на первинці
дані: ЛУН

Найдорожче на Печерську – 133 тис. грн за кв. м. Далі йдуть Шевченківський (82,9 тис. грн) і Подільський (71,2 тис. грн). Найдешевше у Деснянському районі – 39,7 тис. грн. В пристоличному Ірпені новобудови коштують стільки ж, як у Дніпровському районі столиці: 53 тис. грн за кв. м.

Ціни квадратного метра у новобудовах Києва
Ціни квадратного метра у новобудовах Києва
графіка: ЛУН

Зазначимо, новобудов стає все менше. Квартири продають у 169 житлових комплексах Києва, що на 3% менше, ніж рік тому

Раніше «Главком» писав, що частина столичних багатоповерхівок досі стоїть недобудованою. Лише на балансі «Київміськбуду» понад 120 недобудованих будинків у 24 житлових комплексах. У травні місто завершило докапіталізацію компанії на 2,56 млрд грн, і з березня 2026 року роботи відновили на 11 із цих 24 комплексів.

Також «Главком» писав про житловий комплекс Happy House, що на проспекті Берестейському, 72. Комплекс обіцяли здати ще наприкінці 2020 року, проте роботи заморожені вже кілька років, а терміни постійно переносяться – наразі на літо 2027 року. Офіційний сайт забудовника не працює, а сам девелопер ігнорує запити журналістів. Ще у 2024 році інвестори звинувачували його в імітації будівництва.

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Теги: Київ нерухомість квартира столиця житло

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