Житло у Харкові з весни подешевшало приблизно на 10%. Пропозицій на ринку нерухомості багато, але покупців бракує, тому власники змушені поступово знижувати ціни.

«Главком» з'ясував, скільки коштують квартири у Харкові наприкінці осені, які райони цікавлять покупців та як змінюється вартість житла залежно від його розташування.

Як змінився попит на житло у Харкові

Голова Харківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Ольховська у коментарі «Главкому» повідомила, що останніми місяцями квартири дешевшають. Однією з причин рієлторка називає зменшення обсягів фінансування державних програм, які підтримували купівлю житла.

«Вибір квартир є. Якщо до нас надходить запит на купівлю, можемо запропонувати клієнту багато варіантів. Але з весни ціни трохи знижуються. Ринок наситився пропозиціями і просів приблизно на 10%», – констатувала Ольховська, уточнивши, що йдеться про ціни реальних угод купівлі-продажу, а не вартість квартир в оголошеннях.

Скільки коштують квартири

За оцінкою Наталії Ольховської, квартири на вторинному ринку, у які можна одразу заселитися, коштують:

однокімнатні – від $25 тис.;

двокімнатні – від $35 тис.;

трикімнатні – від $40 тис.

У новобудовах квадратний метр у стані будівництва коштує від $500. Квартири з ремонтом і меблями продають від $800–900 за кв. м. Водночас у районах із вищими безпековими ризиками ціна може бути нижчою.

«Є райони, які розташовані дуже близько до місць, куди частіше прилітає. Попиту там практично немає», – зазначила рієлторка.

Які райони Харкова обирають покупці

Серед новобудов покупці найчастіше обирають житло на Одеській, проспекті Аерокосмічному, у центральній частині міста, зокрема на Павловому Полі, поблизу станції метро «Наукова» та на вулиці Клочківській.

Також попитом користується Холодна Гора. Натомість багатостраждальну Салтівку та околиці Олексіївки покупці розглядають значно рідше.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Харкова дійсно становить $24 тис. Це на 9% більше, ніж у листопаді 2025 року. Водночас за останні пів року, стверджує агрегатор, ціна не змінилася.

Двокімнатна квартира в середньому коштує $38 тис. За рік вона подорожчала на 6%, проте за останні шість місяців подешевшала на 2,5%.

Середня ціна трикімнатної квартири становить $50,9 тис. У річному вимірі вона зросла на 2%, але з травня знизилася на 2,1%.

Середні ціни на квартири в Харкові графіка: ЛУН

Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Шевченківському районі міста – у середньому за $32,9 тис. Найдешевші варіанти пропонують у Новобаварському районі, де середня ціна становить $20,5 тис.

Ціни однокімнатної квартири по районах Харкова дані: ЛУН

Найбільше за двокімнатну квартиру доведеться заплатити у Шевченківському району – близько $52,2 тис. У Салтівському районі таке житло коштує в середньому $32 тис.

Вартість двокімнатних квартир у Харкові дані: ЛУН

Найдорожчі трикімнатні квартири переважно продаються у Шевченківському та Основ’янському районах міста – близько

$60-78,5. В Індустріальному районі ціна удвічі менша – $38 тис.

Скільки коштують трикімнатні квартири у різних районах Харкова дані: ЛУН

Які ціни у новобудовах

На первинному ринку в листопаді середня стартова вартість квадратного метра становить $620 (28,6 тис. грн).

У новобудовах економкласу квадратний метр коштує в середньому $550 (25 тис. грн), у комфорткласі – $600 (27,5 тис. грн).

У бізнес-класі ціна квадратного метру стартує від $800 (36,7 тис. грн). Найдорожче житло преміумкласу – $1390 (63,8 тис. грн).

За рік ціни в економ- та комфорткласі не змінилися, тоді як квадратний метр у новобудовах бізнес-класу подорожчав на 8%.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах Харкова графіка: ЛУН

Нагадуємо, що у Києві також дешевшають квартири через безпекову ситуацію. За останні пів року ціни впали на 5–10%. Як розповіла голова Київського відділення АФНУ Світлана Рощіна, покупці поступово повертаються до переглядів житла, однак кількість угод залишається невеликою. Частина потенційних покупців відкладає придбання квартири.

Водночас на Заході України ціни на житло продовжують підніматися. У Львові за останні місяці вартість нерухомості зросла на 5–10%. У листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $75 тис., двокімнатної – $75 тис., а трикімнатної – $140 тис. А квадратний метр у новобудовах міста коштує в середньому $1,55 тис.

У Чернівцях квартири на вторинному ринку подорожчали на 5–7%. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Чернівців становить $62,5 тис. Двокімнатна квартира в середньому коштує $85 тис., а трикімнатна – $109 тис.