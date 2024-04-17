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«Таскомбанк» закриває проєкт sportbank: до чого готуватися клієнтам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Таскомбанк» закриває проєкт sportbank: до чого готуватися клієнтам
Рішення щодо припинення подальшої роботи проєкту sportbank ухвалило правління АТ «Таскомбанк»
фото з відкритих джерел

Із 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено

АТ «Таскомбанк» припиняє розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank. Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому. Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів. Про це йдеться у заяві компанії.

Вказується, що 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено. З 12 травня застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.

«Відповідне рішення ухвалене правлінням АТ «Таскомбанк». Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії в цілому. Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проектів», – наголошується у заяві.

Що робити клієнтам

Проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ «Таскомбанк». Отже, усі клієнти sportbank є клієнтами Таскомбанку, і банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс.

АТ «Таскомбанк» пропонує скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на сайті банку або відвідавши будь-яке його відділення.

Відсьогодні всі рахунки, відкриті в рамках проєкту «sportbank» будуть доступні в застосунку «Tas2U». Після реєстрації в «Tas2U» карткові рахунки будуть перевідкриті в тарифному плані «success card» (кредитки «sportbank» стануть «success credit», дебетові «sport біла» / «sport чорна» – «success debit»), які цілком повторюють тарифи карток «sportbank». Умови кредитування, встановлені ліміти за картками не змінюються.

Банк автоматично перевипустить картки sportbank на віртуальні картки success card. У застосунку відображатимуться усі банківські продукти, які були оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках.

«Таскомбанк» – український банк з головним офісом у Києві, заснований у 1989 році. З 2004 року банк входить до складу фінансово-промислової групи «ТАС» Сергія Тігіпка. До групи, серед іншого, також входить «Універсал Банк».

Нагадаємо, близько 63.3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду.

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Теги: Сергій Тігіпко банк

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