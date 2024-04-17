«Таскомбанк» закриває проєкт sportbank: до чого готуватися клієнтам

Із 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено

АТ «Таскомбанк» припиняє розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank. Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому. Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів. Про це йдеться у заяві компанії.

Вказується, що 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено. З 12 травня застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання.

«Відповідне рішення ухвалене правлінням АТ «Таскомбанк». Основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі Банку та його стратегії в цілому. Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проектів», – наголошується у заяві.

Що робити клієнтам

Проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ «Таскомбанк». Отже, усі клієнти sportbank є клієнтами Таскомбанку, і банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс.

АТ «Таскомбанк» пропонує скористатися програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на сайті банку або відвідавши будь-яке його відділення.

Відсьогодні всі рахунки, відкриті в рамках проєкту «sportbank» будуть доступні в застосунку «Tas2U». Після реєстрації в «Tas2U» карткові рахунки будуть перевідкриті в тарифному плані «success card» (кредитки «sportbank» стануть «success credit», дебетові «sport біла» / «sport чорна» – «success debit»), які цілком повторюють тарифи карток «sportbank». Умови кредитування, встановлені ліміти за картками не змінюються.

Банк автоматично перевипустить картки sportbank на віртуальні картки success card. У застосунку відображатимуться усі банківські продукти, які були оформлені у sportbank з перенесенням залишків коштів на рахунках.

«Таскомбанк» – український банк з головним офісом у Києві, заснований у 1989 році. З 2004 року банк входить до складу фінансово-промислової групи «ТАС» Сергія Тігіпка. До групи, серед іншого, також входить «Універсал Банк».

Нагадаємо, близько 63.3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду.