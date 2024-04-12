Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку

Транзакції блокують навіть у тих компаній, які домовилися про довгострокові контракти

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися після набрання чинності указу президента США Джо Байдена

Китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти для збирання електроніки, у тому числі за деталі для серверів, систем зберігання даних та ноутбуків, розповіли виданню «Коммерсантъ» джерела на ринку. За їхніми словами, китайські компанії з кінця березня почали надсилати листи російським виробникам електроніки, в яких повідомляють, що оплата від російських юрособ через китайські банки не проходить.

Оплата блокується «навіть у тих організацій, які уклали довгострокові контракти на виробництво та постачання компонентів для збирання електроніки з російськими клієнтами», зазначив один із співрозмовників видання. Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для збирання електроніки знаходиться на їхньому боці», – додав він.

Проблеми з оплатою підтвердили у російському IT-холдингу Fplus та АТ «Суверенна мобільна ініціатива Холдинг». За словами засновника останнього Олександра Калініна, з грудня 2023 року азіатські фінансові структури «не пропускали оплату товарів з боку російських юросіб на постачання готової продукції» – комп'ютери, системи зберігання даних, сервери та інше, а з початку квітня виникли проблеми з компонентами та «кіт-наборами».

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися після набрання чинності указу президента США Джо Байдена, який дозволив запроваджувати санкції проти іноземних фінансових організацій за порушення обмежувальних заходів проти Росії.

Раніше повідомлялося, міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба міністерства.

«Китай та Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску», – сказала речниця.

Мао Нін додала, що в питанні України, Китай «завжди займав об'єктивну та справедливу позицію» і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

Як повідомлялося, Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.