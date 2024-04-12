Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку
Транзакції блокують навіть у тих компаній, які домовилися про довгострокові контракти
фото з відкритих джерел

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися після набрання чинності указу президента США Джо Байдена

Китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти для збирання електроніки, у тому числі за деталі для серверів, систем зберігання даних та ноутбуків, розповіли виданню «Коммерсантъ» джерела на ринку. За їхніми словами, китайські компанії з кінця березня почали надсилати листи російським виробникам електроніки, в яких повідомляють, що оплата від російських юрособ через китайські банки не проходить.

Оплата блокується «навіть у тих організацій, які уклали довгострокові контракти на виробництво та постачання компонентів для збирання електроніки з російськими клієнтами», зазначив один із співрозмовників видання. Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для збирання електроніки знаходиться на їхньому боці», – додав він.

Читайте також: Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT

Проблеми з оплатою підтвердили у російському IT-холдингу Fplus та АТ «Суверенна мобільна ініціатива Холдинг». За словами засновника останнього Олександра Калініна, з грудня 2023 року азіатські фінансові структури «не пропускали оплату товарів з боку російських юросіб на постачання готової продукції» – комп'ютери, системи зберігання даних, сервери та інше, а з початку квітня виникли проблеми з компонентами та «кіт-наборами».

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися після набрання чинності указу президента США Джо Байдена, який дозволив запроваджувати санкції проти іноземних фінансових організацій за порушення обмежувальних заходів проти Росії.

Раніше повідомлялося, міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба міністерства.

«Китай та Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску», – сказала речниця.

Мао Нін додала, що в питанні України, Китай «завжди займав об'єктивну та справедливу позицію» і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

Як повідомлялося, Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Читайте також: Мікрочипова війна США та Китаю у розпалі: постачання обладнання впало до мінімуму

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.

Теги: росія банк Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
Росія не заслуговує на образ країни-жертви. Чому це треба пояснювати Заходу?
24 березня, 18:11
«Друга хвиля масової мобілізації у ворога не буде ані швидкою чи легкою і необов’язково призведе до великих російських успіхів на фронті»
«Загальну мобілізацію» Росія поки не проводить. І ось чому
3 квiтня, 16:50
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський аналізують ситуацію на фронті
Харків, Суми, Київ… Детальний розбір «нового наступу Путіна» Тема №1
5 квiтня, 12:30
Причиною рішення щодо двох російських дипломатів став скандал з екс-главою МЗС Австрії
Австрія висилає двох російських дипломатів
13 березня, 21:21
Країни НАТО мають лише п'ять років на підготовку до війни з РФ
Захід на прицілі у Путіна: генінспектор Бундесверу попередив про війну з РФ
22 березня, 15:08
Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов заявив, що в України немає «шахедів» у такій кількості, як у росіян
Чи залишаться танки окупантів без палива? Військовий експерт назвав ціль атак на російські НПЗ
23 березня, 20:00
За попередніми даними, площа загоряння становить близько 3 тис. кв.м
Під Москвою загорівся завод «Електроізоліт» (фото, відео)
1 квiтня, 16:27
Перед керівництвом країни постала серйозна проблема з живою силою на полі бою
Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP
6 квiтня, 19:49
Раніше співробітниця підприємства «Уралвагонзавод» звернулася до Путіна з проханням запровадити конкурс краси по всій Росії
Путін хоче проводити в Росії специфічні конкурси краси
8 квiтня, 18:03

Економіка

Відпочинок для росіян стане дорожчим: уряд РФ вводить новий податок
Відпочинок для росіян стане дорожчим: уряд РФ вводить новий податок
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку
Японський міністр пояснив, яким чином Україна зможе отримати заморожені активи РФ
Японський міністр пояснив, яким чином Україна зможе отримати заморожені активи РФ
Зростання світового ВВП зупиниться? Міжнародний валютний фонд налякав прогнозом
Зростання світового ВВП зупиниться? Міжнародний валютний фонд налякав прогнозом
США виділять $138 млн на модернізацію української ППО
США виділять $138 млн на модернізацію української ППО
Словаччина пригрозила забороною на ввезення 14 українських продуктів
Словаччина пригрозила забороною на ввезення 14 українських продуктів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
53K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
50K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
23K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
17K
Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ
16K
У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua