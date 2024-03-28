Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Тривога серед біженців. Україна починає обмін інформацією про рахунки з сотнею країн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Тривога серед біженців. Україна починає обмін інформацією про рахунки з сотнею країн
Хвилюватися треба тим українцям, що мають на банківських рахунках понад $250 тис
фото з відкритих джерел

Метою запуску системи є посилення контролю за сплатою податків в Україні

У вересні 2024 року між Україною та іншими державами відбудеться перший автоматичний обмін інформацією щодо фінансових рахунків за міжнародним стандартом звітності CRS (Common Reporting Standart). Його запроваджено після ухвалення парламентом у березні минулого року відповідного закону №2970, розповідає «Главком» у матеріал Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном.

Згідно із законом про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією, країни обміняються даними за друге півріччя 2023 року. Це буде перший звітний період, а в подальшому звітним періодом вважатиметься попередній календарний рік. Метою запуску системи є посилення контролю за сплатою податків в Україні.

Україна долучилася до автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки зі 110 країнами
Україна долучилася до автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки зі 110 країнами
фото з відкритих джерел

Обмін інформацією відбудеться між Україною та 110 іноземними податковими адміністраціями (загалом очікується приєднання 120 країн). Він торкнеться даних про власників рахунків нерезидентів, які перебувають у відповідній підзвітній державі. Провести обмін дозволить багатостороння угода, до якої у серпні 2022 року приєдналася Державна податкова служба України (ДПС) – після того, як стала асоційованим членом ЄС.

З 1 липня 2023 року українські банки почали збирати інформацію про своїх клієнтів-нерезидентів в стандарті CRS з метою інформування податкової та подальшого обміну цими даними з іншими державами. Так само інші країни проводять збір інформації у разі наявності рахунків українських резидентів.

Кого торкнеться обмін даними

Українські біженці мають до 1 травня подати декларації про доходи у Державну податкову службу України, зокрема отримані й за кордоном. Варто додати, що біженці пенсійного віку також зобов’язані декларувати отриману закордоном соціальну допомогу, яка, хоч і не підлягає оподаткуванню, але неподача декларації може призвести до штрафу (340 грн.) у разі відмови від декларування.

Оподатковуватися в Україні також не будуть кошти у закордонних банках українців, які не перевищують $250 тис. А ось більша сума стане приводом для «листів щастя» податкової. Більше того, якщо, наприклад, соціальна служба Німеччини дізнається про наявність коштів у біженців в українських чи німецьких банках, доведеться як мінімум повернути усю отриману за два роки соціальну допомогу. Окрім того, буде необхідно повернути оплачену вартість житла та медичної страховки (а це вже близько 20 тис. євро на одну людину). У разі ігнорування цієї вимоги може настати відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років за німецькими законами.

Нагадаємо, Україна поступово адаптує законодавство до європейського. Так, парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає здійснення обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу. За словами юристів, це повна детінізація, а одним із наслідків стане розкриття банками інформації про рахунки та залишки на них за запитом податкової.

Читайте також: Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
Теги: банк гроші Німеччина біженці Україна податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнований 2 березня житловий будинок
Роковини окупації Ірпеня. У списку вбитих – 177 осіб
5 березня, 11:55
Україна має давні демократичні цінності
Чи є виклики для демократії в Україні?
22 березня, 16:31
Удар українських дронів відкривають нові великі можливості для ведення економічної війни проти РФ
Як українські дрони знищили нафтову галузь Росії
25 березня, 12:12
Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що для США пріоритетом є розв'язання питання захисту кордону
Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву
27 лютого, 22:30
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку
1 березня, 00:50
Раніше повідомлялося, що до закону про мобілізацію подали понад 1300 правок
Електронні повістки, арешт рахунків: які правки до законопроєкту про мобілізацію розглядає комітет Ради
28 лютого, 10:18
Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus
Ракети Taurus для України. Бундестаг ухвалив рішення
14 березня, 14:08
Франція обговорює введення військ в Україну, але кількість солдатів поки ще остаточно не визначена
«Новини реально сенсаційні». Нардеп зробив заяву щодо відправки французьких військ до України
20 березня, 13:29
У Києві триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки росіян
Незабаром Росія знову вдарить по Києву, більш потужно і масовано – військовий експерт
21 березня, 11:16

Економіка

Тривога серед біженців. Україна починає обмін інформацією про рахунки з сотнею країн
Тривога серед біженців. Україна починає обмін інформацією про рахунки з сотнею країн
Росія збільшує імпорт бензину з Білорусі через атаки на НПЗ – Reuters
Росія збільшує імпорт бензину з Білорусі через атаки на НПЗ – Reuters
Російський паспорт стає «чорною міткою» для клієнтів банків у Швейцарії
Російський паспорт стає «чорною міткою» для клієнтів банків у Швейцарії
Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters
Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters
Сервіс Samsung Pay розриває роботу з російською платіжною системою «Мир»
Сервіс Samsung Pay розриває роботу з російською платіжною системою «Мир»
США та Південна Корея знайшли протидію незаконному експорту нафти до КНДР
США та Південна Корея знайшли протидію незаконному експорту нафти до КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
56K
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
52K
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
43K
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей
40K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
30K
Десантні кораблі РФ та нафтовий танкер припливли до берегів Іспанії

Новини

Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua