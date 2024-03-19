Monobank запровадив нові функції, які допоможуть легше закривати збори на ЗСУ

Нова версія застосунку Monobank поступово стає доступною для всіх користувачів

Для «банок» у Monobank з'явилися нові функції. Зокрема, додавання чужих «банок», Iban для «банок». Незабаром також планується можливість прикріпляти звіти про зібрані кошти. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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За словами Гороховського, додавання чужих «банок» допоможе тримати всі цікаві для людини збори на ЗСУ «під рукою». Також користувачі зможуть постійно перевіряти прогрес збору, додавши віджет на головний екран смартфона. Окрім цього, така функція дозволить налаштовувати періодичні відрахування на обрані «банки». За словами Гороховського, це може допомогти довготривалим зборам «не згасати».

Iban для «банок» допоможе залучити до зборів коштів представників бізнесу, оскільки юридичні особи можуть долучатися до зборів лише за наявності реквізитів.

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Гороховський також заявив, що фонди нарешті можуть відкривати багато зборів одночасно. Насамкінець, співзасновник банку анонсував, що в наступному релізі користувачі отримають можливість прикріпляти звіт у «банку» після її «розбиття».

Нова версія застосунку банку поступово стає доступною для всіх, тому деяким користувачам доведеться трохи зачекати, перш ніж оновлення зʼявляться в додатку.

Нагадаємо, у 2023 році українці через популярний платіжний застосунок задонатили 27,4 млрд грн, що втричі більше, ніж минулого року.