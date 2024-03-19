Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Monobank запровадив нові функції, які допоможуть легше закривати збори на ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Monobank запровадив нові функції, які допоможуть легше закривати збори на ЗСУ
Нові функції Monobank допоможуть залучити до зборів на армію кошти представників бізнесу
фото з відкритих джерел

Нова версія застосунку Monobank поступово стає доступною для всіх користувачів

Для «банок» у Monobank з'явилися нові функції. Зокрема, додавання чужих «банок», Iban для «банок». Незабаром також планується можливість прикріпляти звіти про зібрані кошти. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За словами Гороховського, додавання чужих «банок» допоможе тримати всі цікаві для людини збори на ЗСУ «під рукою». Також користувачі зможуть постійно перевіряти прогрес збору, додавши віджет на головний екран смартфона. Окрім цього, така функція дозволить налаштовувати періодичні відрахування на обрані «банки». За словами Гороховського, це може допомогти довготривалим зборам «не згасати».

Iban для «банок» допоможе залучити до зборів коштів представників бізнесу, оскільки юридичні особи можуть долучатися до зборів лише за наявності реквізитів.

Гороховський також заявив, що фонди нарешті можуть відкривати багато зборів одночасно. Насамкінець, співзасновник банку анонсував, що в наступному релізі користувачі отримають можливість прикріпляти звіт у «банку» після її «розбиття».

Нова версія застосунку банку поступово стає доступною для всіх, тому деяким користувачам доведеться трохи зачекати, перш ніж оновлення зʼявляться в додатку.

Нагадаємо, у 2023 році українці через популярний платіжний застосунок задонатили 27,4 млрд грн, що втричі більше, ніж минулого року.

Читайте також: Грудьми на захист України. Як «Теронліфанс» зібрав 31 млн грн для ЗСУ
Теги: банк ЗСУ застосунок бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога Путіна на виборах та продаж яхти Медведчука. Головне за 18 березня
Перемога Путіна на виборах та продаж яхти Медведчука. Головне за 18 березня
Вчора, 21:00
Єврокомісія побачила небезпеку для споживачів при купівлі косметики
Єврокомісія назвала найнебезпечніший непродовольчий товар
17 березня, 10:20
Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW
6 березня, 04:50
ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW
4 березня, 05:50
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
29 лютого, 01:52
Юрій Глодан загинув на початку листопада 2023 року
На Одещині попрощалися з військовим, чию сім’ю у 2022 році вбила російська ракета
23 лютого, 20:06
«Важливо забезпечити, щоб нормативні акти щодо лобіювання не перешкоджали та не обмежували законну діяльність громадянського суспільства», – підкреслили в Єврокомісії.
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
22 лютого, 14:03
Японська компанія вирішила згорнути свій бізнес у Росії
Найбільший у світі виробник скла позбувся бізнесу в Росії
22 лютого, 09:07
Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації
Рішення НБУ щодо валютної лібералізації для бізнесу не вплине на валютні резерви – GMK Center
21 лютого, 15:46

Бізнес

Monobank запровадив нові функції, які допоможуть легше закривати збори на ЗСУ
Monobank запровадив нові функції, які допоможуть легше закривати збори на ЗСУ
Дев’ять підприємств «Метінвесту» увійшли до рейтингу найкращих компаній України
Дев’ять підприємств «Метінвесту» увійшли до рейтингу найкращих компаній України
На Херсонщині влада хоче запустити два приміські потяги
На Херсонщині влада хоче запустити два приміські потяги
В ДТЕК розповіли, як синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E дозволяє проходити опалювальні сезони
В ДТЕК розповіли, як синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E дозволяє проходити опалювальні сезони
AliExpress опинився під слідством Єврокомісії
AliExpress опинився під слідством Єврокомісії
Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина
Uklon заявив про припинення роботи вночі: стала відома причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
23K
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
22K
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»
12K
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва?
5713
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
5235
Скільки має коштувати квиток до театру? Що нарахували у Театрі Франка

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Сьогодні, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua