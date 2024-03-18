Дві країни тиснуть на Європейський інвестиційний банк через оборонні витрати – Bloomberg

Німеччина та Франція закликали Європейський інвестиційний банк збільшити оборонні витрати для альянсу





Німеччина та Франція приєдналися до 12 інших країн Європейського Союзу у закликах до Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) збільшити фінансування оборони як засобу посилення безпеки блоку у світлі російської агресії. Про це пише агентство Bloomberg.

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Країни надіслали листа президенту ЄІБ Наді Кальвіно, голові Євроради Шарлю Мішелю та прем'єру Бельгії Олександру Де Кроо із закликом розробити нову стратегію фінансування. Лідери ЄС зустрінуться 21-22 березня, щоб обговорити питання безпеки, включаючи роль ЄІБ в оборонній підготовці.

«Ми повинні вивчити різні можливості, які б дозволили ЄІБ інвестувати в діяльність, пов'язану з обороною, крім існуючих проєктів подвійного призначення. Це означатиме обговорення та переоцінку поточних визначень проєктів подвійного призначення та переліку виключених видів діяльності, а також перегляд політики кредитування оборонної промисловості та інших обмежувальних елементів», – йдеться у листі.

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У ньому також заявляється, що нова політика ЄІБ може стати сигналом для приватних інвесторів і зробить цей вид кредитування більш прийнятним для фінансових ринків і банків.

«Наразі фінансування ЄІБ у галузі безпеки та оборони обмежене проєктами подвійного призначення. Стратегічна ініціатива ЄІБ з європейської безпеки та нещодавно створений Фонд оборонного капіталу Європейського інвестиційного фонду вітаються ініціативами, але вони становлять лише дуже невелику частку поточної діяльності ЄІБ», – наголошується у документі.

Під ним стоять підписи лідерів Фінляндії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії та Швеції.

Лист з'явився у той час, коли Київ намагається отримати більше боєприпасів та переконати союзників надати більше допомоги, зазначає агентство. Цього місяця Bloomberg повідомляв, що ЄІБ розглядає способи розширення підтримки оборонної промисловості.

До слова, очікується, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО збільшать витрати на оборону – 2% ВВП. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.